Станут ли кредиты еще дороже для казахстанцев: мнение экспертов

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

2022 год богат на различные экономические события: рекордная инфляция, падение тенге, повышение базовой ставки и многое другое. В таких условиях грамотный прогноз может стать настоящим спасением для личных финансов многих казахстанцев. О том, чего ждут эксперты от экономической ситуации, рассказали в Ассоциации финансистов Казахстана.

Экономическая обстановка в 2022 году отличается непредсказуемостью и нестабильностью. Ситуацию также осложняет и многочисленные геополитические события, которые непосредственно влияют и на экономику Казахстана.

В таких условиях важно знать о текущем положении вещей и грамотно составить прогноз по поводу будущего экономики. Для этого среди экспертов и активных участников финансового рынка регулярно проводятся опросы, которые касаются их ожиданий от тех или иных экономических факторов.

Среди вопросов, которые были заданы экспертам, были те, что касаются цен на нефть, курса валют, а также непосредственно экономического развития Казахстана.

Падение тенге и цены на нефть марки Brent

Казахстан – нефтяная страна. Значительная часть средств, из которых строится государственный бюджет, приходит от продажи «черного золота». Поэтому падение цен на нефть может отрицательно сказаться на экономике страны.

А оно, судя по прогнозам, вполне может произойти. Большинство опрошенных экспертов склоняются к тому, что нефть марки Brent упадет до 93,3 долларов за баррель. Впрочем, текущий нефтяной прогноз улучшился – ранее ожидаемая цена за баррель была в районе 88,6 долларов.

Вместе с нефтью пессимистичные прогнозы касаются и национальной валюты Казахстана. Респонденты ожидают, что через месяц за доллар будут просить порядка 478,1 тенге, а через год и вовсе 492 тенге.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Стоит отметить, что подобные прогнозы были озвучены и в другом опросе, который проводился Национальным банком РК. Согласно им, стоимость доллара к 2024 году достигнет 495 тенге, а баррель нефти упадет в цене до 75 долларов.

Поднимут ли ставку по кредитам

В таких условиях возникает вопрос о том, как это повлияет на экономику Казахстана. По оценкам экспертов, рост ВВП через год может составить 3,5%. Оценка стала намного позитивнее – месяцем ранее эксперты считали, что рост составит лишь 2,9%.

Впрочем, позитивные прогнозы не мешают дальнейшему росту цен. По итогам августа инфляция в Казахстане достигла 16,1%, что снова оказалось рекордом. Такая ситуация может сподвигнуть Национальный банк РК к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Уже сейчас базовая ставка, которую установил Нацбанк равняется 14,5%.

Это довольно высокое значение, особенно в сравнении с другими странами:

в России она на данный момент равна 8%;

в Китае – 2,75%;

в Израиле – 2%;

в Евросоюзе – 0,50%.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Высокая базовая ставка устанавливается для того, чтобы замедлить рост цен в стране. Чем она выше, тем все дороже становятся кредиты для населения и тем реже граждане совершают крупные покупки. В таких условиях падает покупательская активность, а вместе с ней начинает замедляться и рост цен.

Поэтому решение о дальнейшем повышении базовой ставки может показаться логичным, однако порядка 64% экспертов считают, что его не будет. По их мнению, внешние экономические факторы, такие как снижение стоимости нефти и падение мировых цен на продовольствие могут подтолкнуть Нацбанк взять паузу в повышении базовой ставки.

Впрочем, еще 36% экспертов считают, что ее все-таки повысят. Такие прогнозы могли быть обусловлены дальнейшим ростом цен в стране и сохранением высоких инфляционных ожиданий. Так, эксперты ожидают замедления инфляции через год до 12,5% (хотя в прошлом месяце ожидали лишь 11,7%).

Если такое произойдет, то кредиты для казахстанцев станут еще дороже, чем сейчас. С другой стороны, вслед за этим банки, возможно, поднимут и ставку вознаграждения по депозитам, что может сподвигнуть казахстанцев не тратить деньги, а копить их.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986249-stanut-li-kredity-esche-dorozhe-dlya-kazahstantsev-mnenie-ekspertov/