Сколько инвесторов пришло на казахстанский рынок ценных бумаг в 2022 году

Инвестиции. Иллюстративное фото: freepik/rawpixel.com

Фондовая биржа становится источником заработка для многих жителей Казахстана. О том, сколько всего было открыто брокерских счетов в 2022 году, рассказали в Центральном депозитарии ценных бумаг (KCSD).

Есть много различных законных способов заработать деньги. Один из них – инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. При грамотном использовании этого финансового инструмента можно получать фиксированный доход даже в кризисное время, и, как показывает статистика, многие жители Казахстана активно этим пользуются.

Этому свидетельствует тот факт, что с начала 2022 года количество брокерских счетов в системе номинального держания Центрального депозитария превысило 573 тыс. счетов.

Напомним, еще в июле текущего года их количество составляло порядка 367 тыс. единиц, а на начало года - всего лишь около 220 тыс. единиц, то есть более чем в два раза меньше, чем на данный момент.

Количество открытых брокерских счетов. Инфографика: Центральный депозитарий ценных бумаг

Такой рост, по мнению представителей KCSD, был достигнут благодаря упрощению процесса открытия брокерского счета.

«В свою очередь, это стало возможным благодаря появлению новых цифровых приложений от казахстанских брокеров и удаленной идентификации личности по биометрическим данным. Надеемся, число активных инвесторов будет только расти», – говорит председатель правления Центрального депозитария Адиль Мухамеджанов.

Кто открывает брокерские счета

Как отмечают в KCSD, соотношение по возрасту остается стабильным. Другими словами, в основном на рынке ценных бумаг присутствуют инвесторы в возрасте 35-54 лет. Их доля от общего количества составляет порядка 35,6%.

Следом идут инвесторы в возрасте 25-34 лет – их доля составила 30,6%. "Молодежи" в возрасте 18-24 лет - лишь 19,2%. Наименьшее число розничных инвесторов приходится на группу до 18 лет. Доля брокерских счетов, открытых на имя несовершеннолетних граждан, не превышает 0,1% от общего числа субсчетов.

В это же время сокращается доля «взрослой» аудитории в возрасте старше 55 лет – на них приходится всего 14,5%. Отметим, еще весной текущего года их доля составляла 16,6%, а в январе – вообще 21,2%.

Говоря о гендерном соотношении, на долю розничных инвесторов-мужчин приходится 56,3%, женщин – 43,7%. При этом с начала года количество женщин среди владельцев брокерских счетов выросло почти в два раза.

Кто открывает брокерские счета. Инфографика: Центральный депозитарий ценных бумаг

Если рассматривать популярность рынка ценных бумаг в разрезе регионов, то здесь безусловное лидерство держит Алматы – 21,8% всех инвесторов находится именно здесь.

Следом идут Астана (10,7%) и Туркестанская область (9%). А вот меньше всего брокерских счетов открыто на севере страны, в особенности в Северо-Казахстанской области – всего 1,5%.

Рост числа инвесторов в стране говорит о повышении финансовой грамотности казахстанцев. К тому же не последнюю роль сыграли и банки второго уровня (БВУ), имеющие брокерскую лицензию.

По мнению председателя правления Центрального депозитария Адиля Мухамеджанова, БВУ стали активно работать над привлечением розничных инвесторов на рынок ценных бумаг, что привело к росту числа инвесторов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1991663-skolko-investorov-prishlo-na-kazahstanskiy-rynok-tsennyh-bumag-v-2022-godu/