Цены на продукты в Казахстане растут быстрее, чем в России и Беларуси

Продуктовая корзина и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Среди стран СНГ Казахстан отличился одними из самых высоких темпов роста цен на продовольственные товары. Быстрее продукты дорожают лишь в двух странах Содружества. Об этом сообщили аналитики Energyprom.

С ростом цен на товары и услуги сталкиваются все страны постсоветского пространства. Однако не везде они растут с одинаковой скоростью. Так, по итогам сентября продовольственные товары в Казахстане за год подорожали на 22,2%.

В августе этот показатель составлял почти 21% и являлся одним из самых высоких среди стран, входящих в Содружество независимых государств (СНГ), и самым высоким среди стран-участниц ЕАЭС.

Так, например, за аналогичный период в Азербайджане, Беларуси и Кыргызстане продовольственная инфляция составила 18,9%.

В то же время инфляция в России и Армении показывает темпы роста значительно ниже – лишь 15,8% и 12,5% соответственно.

Значительно быстрее, чем в Казахстане, дорожают продукты питания только в двух странах СНГ – в Украине (на 30,7% за год) и в Молдове (на 38,4%).

Как растут цены в странах СНГ. Инфографика: energyprom.kz

Что в августе дорожало сильнее всего в Казахстане

Продовольственная инфляция в Казахстане по итогам августа 2022 года составила 21%. Однако не все продукты дорожали одинаково сильно, более того, некоторые продовольственные товары даже стали дешевле.

Так, фрукты и овощи в целом подорожали на 14,8% за год. При этом стоимость свежих фруктов выросла на 11,9% за год, а овощей – на 11,8%.

Если брать во внимание только овощи, то сильнее всего подорожал лук – на 46,9% по итогам августа. Тогда его средняя цена за килограмм достигла 188 тенге.

Следом идут огурцы (на 25,3%), помидоры (на 13,6%) и картофель (на 12%). Зато заметно подешевели капуста, морковь и свекла – на 4,9%, 11,6%, и 12,4% соответственно.

Как растут цены в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

В то же время подорожали и молочные продукты – сразу на 24,6% за год. Цены на питьевое молоко выросли на 24,6%, на консервированное – на 28,9%, а кисломолочные продукты подорожали на 26,4% за год.

Таким образом, в августе пастеризованное молоко жирностью 2,5% продавали населению в среднем по 313 тенге за литр. Молоко жирностью 3,2-4% – по 394 тенге за литр, а сметана в среднем стоила около 1 600 тенге за килограмм.

Мясо и мясная продукция также выросли в цене – сразу на 14,5% за год. Например, говядина подорожала на 8,3%, конина – на 15,5%, а мясо курицы – вообще на 25,9%.

Также стали дороже и колбасы: вареная – на 19%, а полукопченая – на 17,9%.

Как растут цены в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Рост цен затронул и мучную продукцию с крупами. Так, по итогам августа хлеб вырос в цене на 18,4% за год, макаронные изделия – на 35,7%, а гречка – на 36,1%.

Также заметно выросла в цене и мука. Ранее мы рассказывали о том, что она дорожает на фоне увеличения объемов экспорта и импорта. Причем это происходит одновременно со снижением собственного производства в Казахстане.

Как растут цены в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Такие темпы роста цен могут негативно сказываться на благосостоянии населения. Так, несмотря на постоянный рост средней номинальной зарплаты в Казахстане, не все сектора экономики успевают адаптироваться к рекордным темпам инфляции.

Например, в такой ситуации оказалась сфера здравоохранения Казахстана – зарплаты медработников, несмотря на рост, не успевают за ценами и в итоге теряют свою покупательскую способность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1991296-tseny-na-produkty-v-kazahstane-rastut-bystree-chem-v-rossii-i-belarusi/