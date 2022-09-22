Исследование: цены на продукты в Казахстане растут быстрее, чем в других странах ЕАЭС

Чек и продукты. Иллюстративное фото: pixabay.com

Рекордная инфляция накрыла многие страны мира. Не обошла она стороной и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в число которых входит и Казахстан. Как дорожают товары и услуги в ЕАЭС, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам августа уровень годовой инфляции в Казахстане достиг 16,1%. Это является очередным рекордом. Но похожая ситуация наблюдается и в других странах, входящих в Евразийский экономический союз.

Так, по данным официального Telegram-канала Бюро национальной статистики, самая высокая годовая инфляция, как и ранее в июле, по-прежнему наблюдается в Беларуси – 17,9%. Стоит отметить, что по итогам августа наблюдается постепенное снижение ее темпов – в июле годовая инфляция была на уровне 18,1%.

Аналогичная ситуация наблюдается также в России – 14,3% в августе против 15,1% в июле, и в Армении – 9,1% в августе и 9,3% в июле. В России данное снижение наблюдается не первый месяц, и в связи с этим ЦБ РФ решил снизить ключевую ставку, тем самым простимулировав покупательскую активность населения.

Кыргызстан же в этом плане пошел по стопам Казахстана – годовая инфляция по итогам августа составила сразу 15,3% против 9,6% в июле.

Рынок. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Что дорожало сильнее всего

Недавнее исследование показало, что Казахстан является лидером по росту средних номинальных зарплат среди других стран ЕАЭС. Как оказалось, первое место наша страна занимает и по другому показателю – по темпам роста цен на продукты.

Больше всего среди стран ЕАЭС продукты питания и безалкогольные напитки подорожали именно в Казахстане – сразу на 21% за год. Также сильнее всего по сравнению с другими странами выросла в цене одежда и обувь – на 11,7%.

В это же время Кыргызстан отметился ростом цен на алкоголь и табачную продукцию – на 18,6% за год. Беларусь, несмотря на снижение темпов инфляции, также занимает лидерские позиции по некоторым категориям. Так, в стране сильнее всего подорожали жилищные услуги – на 13,8%, и услуги транспорта – на 28,1%.

Стоит отметить, что по итогам августа в Казахстане, наоборот, коммунальные услуги подешевели сразу в 12 регионах страны. Снижение было реализовано за счет временного компенсирующего тарифа, а общая сумма "скидки" составила порядка 9,7 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1988997-tseny-na-produkty-v-kazahstane-rastut-bystree-chem-v-drugih-stranah-eaes/