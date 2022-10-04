Зарплаты медработников растут медленнее инфляции в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Средние зарплаты в Казахстане продолжают расти. Однако не все сферы экономики успевают адаптироваться к рекордным темпам инфляции. Одна из таких – сфера здравоохранения. На это обратили внимание аналитики Ranking.kz.

Средняя зарплата в Казахстане постоянно растет. Во втором квартале 2022 года она достигла 312 тыс. тенге. Однако этот показатель был достигнут потому, что не были учтены малые предприятия, которые занимаются предпринимательской деятельностью.

Если взять их во внимание, то средняя номинальная зарплата (то есть до вычета всех налогов и отчислений) окажется значительно ниже – лишь 287,1 тыс. тенге. Тем не менее, это все равно на 22,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост покупательной способности (за минусом инфляции) составил 7,9%. Этот показатель также называют индексом реальной заработной платы.

Самые высокие зарплаты были зафиксированы в нефтедобывающих Атырауской и Мангистауской областях – 471,9 тыс. и 414,8 тыс. тенге соответственно.

Следом идет Улытауская область – 364 тыс. тенге. А замыкают пятерку лидеров Астана (346,7 тыс. тенге) и Алматы (314,8 тыс. тенге).

Средняя зарплата в разрезе регионов. Инфографика: ranking.kz

В целом, как отмечают аналитики, средние зарплаты по стране растут быстрее, чем инфляция. Напомним, в недавнем исследовании выяснилось, что по скорости роста зарплат Казахстан опережает другие страны Евразийского экономического союза.

Для сравнения, в аналогичном периоде 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата сотрудников казахстанских компаний с учетом малых предприятий составляла 233,5 тыс. тенге, что на 18% больше по сравнению со вторым кварталом 2020-го. Тогда покупательная способность выросла на 9,8%.

Как растет средняя зарплата в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

Где платят больше всего

Согласно статистике, самые высокие среднемесячные номинальные заработные платы во втором квартале 2022 года были зафиксированы в горнодобывающей промышленности (561,6 тыс. тенге) и в сфере финансов и страхования (540,4 тыс. тенге).

Следом идут отрасли информации и связи (378,9 тыс. тенге), профессиональной, научной и технической деятельности (378,7 тыс. тенге), а также транспорта и складирования (330,4 тыс. тенге).

Вместе с зарплатами росла и их покупательная способность. Заметнее всего это наблюдалось в следующих секторах экономики:

сфера транспорта и складирования – покупательная способность зарплат увеличилась на 17,6% ;

на ; строительство – на 14,7% ;

; сектор администрирования – на 13,6%.

Стоит отметить, что на этом фоне особняком стоит сфера здравоохранения. Как отмечают аналитики, это единственный сектор экономики, который не поспевает за инфляцией (по итогам сентября она достигла 17,7%). Зарплаты здесь растут медленнее, чем дорожают товары и услуги в Казахстане.

Во втором квартале 2022 года покупательная способность зарплат в сфере здравоохранения снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Сколько зарабатывают казахстанцы в разных сферах экономики. Инфографика: ranking.kz

Напомним, указанные здесь оклады являются номинальными. Другими словами, реальная зарплата, которую получает наемный работник после вычета всех налогов и отчислений, значительно меньше.

Это также подтверждает и международный рейтинг средних "чистых" зарплат, в котором Казахстан занял 28 место с конца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990952-zarplaty-medrabotnikov-rastut-medlennee-inflyatsii-v-kazahstane/