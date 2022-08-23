В Казахстане продукты подорожали сильнее, чем в других странах ЕАЭС

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во многих странах мира наблюдается рекордная инфляция. Не обошла она стороной и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Как сильно изменились цены в странах-участницах ЕАЭС, говорится в официальном Telegram-канале Бюро национальной статистики.

В июле годовая инфляция в Казахстане достигла 15%. Ранее мы рассказывали, что Беларусь и Россия заметно обгоняют нашу страну по темпам роста цен.

И, как показывают последние данные, в этом плане ничего не изменилось.

Годовой уровень инфляции по итогам июля среди стран ЕАЭС больше всего оказался в Беларуси – 18,1%, и в России – 15,1%. Меньше всего выросли цены в Кыргызстане и Армении – 9,6% и 9,3% соответственно.

Где сильнее выросли цены

Несмотря на то, что общая инфляция в России и Беларуси выше, продовольственные товары сильнее всего подорожали в Казахстане – сразу на 19,9% за год. Чуть отставая растут цены и в Беларуси – 19,8%. Россия в продуктовой инфляции расположилась на третьем месте – там цены выросли на 18% за год.

Со значительным отставанием идут Армения – 13,5%, и Кыргызстан – 12,6%.

А вот алкоголь и табак сильнее всего подорожали в Беларуси – сразу на 17,5% за год. Следом идет Казахстан – здесь цены выросли на 15,4%. Что касается табачной продукции, то казахстанцев в конце 2022 года ждет еще одно подорожание, связанное с повышением акцизов.

На третьем месте расположился Кыргызстан – там эта продукция подорожала на 12,9%. В России и Армении цены выросли меньше всего – на 9,4% и 8,2% соответственно.

Беларусь также отличилась самым сильным подорожанием коммунальных услуг – сразу на 14,1%. На втором месте, с заметным отставанием расположился Казахстан – тут платные услуги подорожали в среднем на 9,7% за год. Армения замыкает тройку антилидеров с показателем в 7%.

В России коммунальные услуги подорожали лишь на 6,2%, а Кыргызстан отличился самым незначительным ростом цен – там они выросли всего на 2,4% за год.

Стоит отметить, что фактическая инфляция может разительно отличаться от того, как население воспринимает подорожание товаров и услуг. О том, как в Казахстане определяется рост цен, вы можете прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984387-v-kazahstane-produkty-podorozhali-silnee-chem-v-drugih-stranah-eaes/