Россия в очередной раз снизила базовую ставку

Кремль. Фото: pixabay.com

В то время пока центральные банки многих стран мира в борьбе с рекордной инфляцией ужесточают денежно-кредитные условия, Россия идет по другому пути и в очередной раз снижает ключевую ставку. Об этом рассказали в Банке России.

Одним из способов сдерживать рост инфляции является ужесточение денежно-кредитной политики страны, то есть повышение базовых ставок. В 2022 году центральные банки многих стран мира принимали именно такое решение, причем некоторые из них, как, например, Европейский центральный банк, впервые за долгие годы.

В этом плане Россия стоит особняком. В июле 2022 года Центральный банк России, несмотря на рекордную инфляцию, уже принимал решение снизить базовую ставку сразу на 150 базисных пунктов – с 9,5% до 8% годовых. 16 сентября текущего года ЦБ РФ принял еще одно решение о снижении ключевой ставки: в этот раз на 50 базисных пунктов – до 7,5%.

Почему в России снизили ставку

Как отмечают представители ЦБ, этому решению поспособствовал целый ряд факторов. Один из основных – замедление темпов инфляции. По итогам августа годовая инфляция снизилась с 15,1% в июле до 14,3% в августе. Причем рост цен продолжает замедляться: по оценкам на 9 сентября инфляция уже составляла 14,1%.

Напомним, в это же время в Казахстане годовая инфляция достигла рекордных 16,1%.

Как отмечает Банк России, снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет продолжающейся коррекции цен на товары и услуги после их резкого роста в марте. Этому способствовали курс рубля и сдержанная динамика потребительского спроса.

"Дополнительным дезинфляционным фактором стало расширение предложения на отдельных товарных рынках в условиях сохраняющихся внешних и внутренних ограничений на экспорт", – пояснили представители ЦБ РФ.

Другими словами, инфляция в стране начала замедляться не потому что ее удалось взять под контроль, а потому, что текущая экономическая ситуация в стране не способствует росту потребительского спроса. Этот эффект был усилен и внезапно укрепившимся рублем.

В таких условиях прогнозируется дальнейшее снижение инфляции в стране. Как предполагают эксперты, к 2023 году инфляция снизится до 5-7%, а к 2024 году – вернется на "стандартный" уровень 4%.

В то же время, по оценке Банка России, с учетом складывающейся ситуации в мировой экономике, может произойти резкое снижение ВВП. По итогам текущего года падение экономики может составить на уровне 4-6%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1988518-rossiya-v-ocherednoy-raz-snizila-bazovuyu-stavku/