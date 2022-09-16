Исследование: зарплаты в Казахстане растут быстрее, чем в других странах ЕАЭС

Женщина держит в руках купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По росту средних номинальных зарплат Казахстан оказался на первом месте среди других стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в социально-демографической статистике, опубликованной Евразийской экономической комиссией.

Казахстан оказался страной с самым быстрым ростом средней номинальной заработной платы. По итогам первого полугодия 2022 года ее годовой рост составил 24,1%. Следом за нашей страной идет Кыргызстан – 23,9%.

Третье место заняла Беларусь – 14,2%, а замыкают эту статистику Россия (12,8%) и Армения (11,3%).

При этом темпы прироста реальной зарплаты, то есть с учетом инфляции, заметно отличаются.

Так, Казахстан по-прежнему находится на первом месте, однако показатель составляет лишь 10,9% при росте цен на товары и услуги на 11,9%. В Кыргызстане темпы роста составляют 9,8%, а в Армении – 3%.

В это же время Россия и Беларусь за год вовсе показали снижение реальной заработной платы – на 1,3% и 0,3% соответственно.

Таким образом, в первом полугодии 2022 года среднемесячная номинальная зарплата в странах ЕАЭС достигла следующих показателей:

Россия – 61 961 рубль (828 долларов);

Казахстан – 298 572 тенге (666 долларов);

Армения – 218 641 драм (467 долларов);

Беларусь – 1 571 белорусский рубль (573 долларов);

Кыргызстан – 23 939 сом (279 долларов)

Стоит отметить, что на данный момент размер средних номинальных зарплат в странах ЕАЭС уже заметно отличается. Так, например, в Казахстане, по итогам второго квартала 2022 года средняя номинальная зарплата достигла 312 тыс. тенге.

Минимальная зарплата в странах ЕАЭС

Хоть Казахстан и находится на первом месте по приросту номинальной зарплаты, есть показатели, по которым он заметно проигрывает некоторым другим странам-участницам ЕАЭС.

Например, если дело касается минимальных зарплат. В странах Евразийского экономического союза они следующие:

Россия – 15 279 рублей (267 долларов);

Армения – 88 300 драм (209 долларов);

Беларусь – 481 белорусских рублей (186 долларов);

Казахстан – 60 тыс. тенге (136 долларов);

Кыргызстан – 2 200 сомов (28 долларов).

Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Таким образом, можно сказать, что, несмотря на рост номинальной зарплаты, Казахстан по-прежнему отстает от других стран по размеру минимальной зарплаты.

Также стоит отметить, что чистая зарплата, которую получает среднестатистический казахстанец заметно ниже номинальной. Так, в рейтинге "чистых" зарплат среди стран мира Казахстан оказался на 78 месте из 105 участников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1988210-issledovanie-zarplaty-v-kazahstane-rastut-bystree-chem-v-drugih-stranah-eaes/