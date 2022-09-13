Возможен ли дефицит дизеля в Казахстане, рассказали аналитики

Иллюстративное фото: Harry Langer / DeFodi Images / Getty Images

В августе текущего года казахстанские автолюбители столкнулись с нехваткой дизельного топлива. Это случилось на фоне роста собственного производства. О том, грозит ли дефицит горючего Казахстану, рассказали аналитики Energyprom.

В конце лета казахстанские водители столкнулись с дефицитом дизтоплива на автозаправках. В правительстве взяли эту проблему под контроль и провели ряд мер по стабилизации ситуации. Одной из них стало введение дифференцированного тарифа на дизель.

Однако этих мер оказалось недостаточно – дефицит усугубился, а недобросовестные поставщики начали манипулировать ценами на топливо. В связи с этим возникает вопрос, а грозит ли Казахстану острый дефицит дизеля, как, например, это было с сахаром весной.

Стоит отметить, в отличии от сахара, Казахстан не зависит от поставок дизтоплива из-за границы. Более того – его производство растет уже не первый год.

Так, например, только за первую половину 2022 года в стране было произведено 3,1 млн тонн топлива. Это самый высокий показатель, начиная с 2012 года. Всего же за год планируют произвести порядка 5,2 млн тонн дизеля.

Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что вместе с ростом производства сокращается и экспорт топлива. Так, с января по июль 2022 года Казахстан отправил за границу всего 36,8 тыс. тонн, что на 81,3% меньше, чем было в 2021 году (196,7 тыс. тонн).

Снизился и объем импорта – в страну с начала года было завезено около 23,3 тыс. тонн против 85,6 тыс. тонн в 2021 году.

Инфографика: energyprom.kz

Другими словами – горючего в стране хватает, а его производство практически полностью покрывает потребности на внутреннем рынке. По прогнозам Минэнерго, уровень потребления дизельного топлива в 2022 году составит почти 5,5 млн тонн.

Однако, несмотря на это, казахстанские водители в августе все равно столкнулись с нехваткой топлива. Это произошло как раз перед началом уборочной кампании и вопреки обещаниям Министерства энергетики РК о том, что никакой нехватки топлива во время посевных и уборочных работ не будет.

После этого в стране была создана комиссия во главе с первым вице-премьером Романом Скляром, которая работает над вопросом бесперебойного обеспечения дизельным топливом всех регионов страны.

В результате были выявлены две основные причины, из-за которого страна столкнулась с нехваткой горючего:

рост потребления топлива, в том числе и транзитным иностранным транспортом;

переток топлива в соседние страны, где оно стоит дороже.

По итогам расследования были объявлены строгие выговоры главе «КазМунайГаз» и вице-министру энергетики. Также приняты меры дисциплинарного взыскания и расторгнуты трудовые отношения с рядом ответственных сотрудников Минэнерго и КМГ.

Сколько стоит дизель в стране

Стоимость дизельного топлива по итогам августа 2022 года выросла в среднем по РК на 0,7% за месяц. В региональном разрезе заметнее всего дизтопливо подорожало в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях – на 3,5% и 3,4% соответственно. Также значительный рост цен наблюдался в Восточно-Казахстанской области (2,9%).

Ситуация выглядит по-другому, если смотреть на рост цен в разрезе года. Так, по отношению к августу 2021 года дизельное топливо в среднем подорожало на 35,5%. Сильнее всего цены ударили по карманам автолюбителей в Акмолинской области – годовой рост составил 58,4%.

Самое небольшое подорожание затронуло Алматинскую область – всего 15,4%.

Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, текущая средняя цена литра дизеля в стране составляет около 238 тенге. Самые высокие цены были зафиксированы в Костанае и Петропавловске – 260 тенге за литр, а самая низкая цена в Актау – 225 тенге за литр.

В крупнейших городах страны – Нур-Султане, Алматы и в Шымкенте литр этого горючего стоит с среднем 230 тенге.

Инфографика: energyprom.kz

Подытоживая, можно сказать, что предпосылок для серьезного дефицита дизельного топлива в стране нет. Проблемы, которые возникли в августе из-за целого набора факторов, теперь взяты под контроль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1987506-vozmozhen-li-defitsit-dizelya-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/