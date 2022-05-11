Минэнерго Казахстана: Дефицита дизтоплива во время посевной не будет

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Вице-министр энергетики Асет Магауов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, есть ли риски возникновения в этом году дефицита дизтоплива во время посевных или уборочных работ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Такого риска нет. Даже в прошлом году, когда была достаточно сложная ситуация по обеспечению дизельным топливом розничного рынка, у нас в законодательстве установлен приоритет по отгрузке для сельхозтоваропроизводителей. Уже по текущему графику видно, что хорошая выборка идет", - заявил вице-министр.

По данным Магауова, в период с февраля по апрель выборка составила 92% от заявленных плановых объемов: сельхозтоваропроизводителям выделено 400 тыс. тонн дизельного топлива.

"Мы не видим никаких рисков, что какая-то часть может быть недопоставлена. Все зависит только от наличия финансовых средств у сельхозников и своевременной работы по контрактации", - резюмировал спикер.

Напомним, что в прошлом году в Казахстане возник дефицит дизельного топлива, причины которого позже разъяснили в Минэнерго. На фоне этих событий в ноябре 2021 года был введен запрет на вывоз бензина и дизтоплива автомобильным транспортом из Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968749-minenergo-kazahstana-defitsita-diztopliva-vo-vremya-posevnoy-ne-budet/