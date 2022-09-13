Премьер-министр потребовал жесткого контроля рынка ГСМ в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов вне повестки поднял вопрос об обеспечении внутреннего рынка горюче-смазочными материалами – он напомнил, что давал ряд поручений, передает корреспондент NUR.KZ.

"Было поручено не допускать вывоз топлива, обеспечить топливом малые заправочные станции в районах, оптимизировать маршруты доставки, а также исключить непродуктивных посредников", – напомнил Смаилов.

По мнению премьера, для обеспечения внутреннего рынка и стабилизации ситуации с топливом правительство приняло все оперативные меры.

Он сообщил, что оперативная комиссия во главе с вице-премьером в "ручном" режиме решает вопросы обеспечения регионов нефтепродуктами, в областях заправки контролируют региональные комиссии, были увеличены объемы переработки нефти и производства дизельного топлива на заводах. Также налажена логистика нефтепродуктов от заводов до нефтебаз и заправок по всем регионам.

"В целях недопущения вывоза нефтепродуктов введены необходимые экспортные ограничения, дизельное топливо без посредников поставляется на внутренний рынок.

С учетом принимаемых мер ситуация на рынке горюче-смазочных материалов нормализуется.

Вместе с тем ситуация требует постоянного внимания и жесткого контроля. Например, в некоторых регионах появился дефицит сжиженного газа", – заявил Смаилов.

Для предотвращения дефицита топлива в регионах премьер дал еще ряд поручений.

"Первое. Поручаю министерству энергетики и министерству цифрового развития уже с 15 сентября обеспечить внедрение цифровой системы учета отпуска топлива на заправочных станциях.

Второе. Министерству сельского хозяйства до конца текущего года обеспечить ввод системы распределения льготного дизельного топлива для сельхозпроизводителей.

Третье. С 2023 года министерству энергетики осуществить переход на новую систему переработки нефти, исключающую непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов.

Четвертое. Министерству энергетики совместно с акиматами регионов принять меры по обеспечению населения сжиженным газом и недопущению его нехватки в регионах", – заявил Смаилов.

Напомним, ранее на дефицит сжиженного газа пожаловались водители Актюбинской области - большая часть АЗС продает газ только по талонам.

Между тем ранее эксперты предупреждали, что сдерживание цен на ГСМ чревато резким скачком стоимости топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1987476-premer-ministr-potreboval-zhestkogo-kontrolya-rynka-gsm-v-kazahstane/