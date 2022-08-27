Рост доллара почти до 500 тенге прогнозируют эксперты

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Нацбанк РК провел макроэкономический опрос среди профессиональных участников рынка. Эксперты поделились своим видением перспектив многих экономических параметров. Чего ожидают игроки финансового рынка от экономики, узнали журналисты NUR.KZ.

Иногда между прогнозами и реальным положением вещей в экономике наблюдается заметная разница. Чтобы снизить «информационную асимметрию между регулятором и рынком», специалисты Нацбанка РК провели опрос среди профессиональных участников рынка, который касается их ожиданий от будущей экономической ситуации.

Среди вопросов, которые были заданы респондентам, были те, что касались цен на нефть, ВВП страны, роста инфляции, курса валют и базовой ставки.

Так, например, что касается нефти, то, по медианному прогнозу респондентов, в 2022 году цена марки Brent в среднем за год сложится на уровне 101 долларов за баррель. 2023 год станет менее успешным – эксперты ожидают падения цен до 89,9 долларов, а в 2024 году – до 75 долларов за баррель.

Стоит отметить, что подобные прогнозы были озвучены и в другом опросе, который проводила Ассоциация финансистов Казахстана. В нем респонденты предположили, что цены на нефть через год упадут до 88,6 долларов за баррель.

Впрочем, в данном опросе среди экспертов нет общего мнения по поводу цен на текущий год – прогнозы варьируются от 90 долларов до 110 долларов за баррель.

Рост цен в Казахстане и экономический рост

Что касается роста цен на товары и услуги, то здесь среди опрошенных есть некоторые позитивные прогнозы. Эксперты ожидают, что к концу 2022 года инфляция окажется на уровне в 15,1%. В следующем же году ситуация улучшится и начнется значительное снижение инфляции до 8,8% и более плавное в 2024 году – до 7%.

Стоит отметить, что текущий уровень инфляции в Казахстане уже достиг 15%.

Наряду с этим ожидается и восстановление экономического роста. ВВП, по мнению аналитиков, на текущий год сложится в районе 3% (оценки варьируются от 2,6% до 4%). Следующие годы покажут рост до 3,8% – в 2023 году и до 4% – в 2024 году.

Впрочем, в более долгосрочной перспективе респонденты не ожидают большого роста ВВП. По мнению экспертов, у страны будут средние темпы экономического роста в районе 3,5% на протяжении 5 лет.

Курс валют

Позитивные взгляды по поводу экономических перспектив эксперты не разделяют в отношении национальной валюты. Тенге с начала 2022 года сильно просел в цене, по текущему курсу от Нацбанка, стоимость одного доллара составляет 472 тенге. Ранее мы рассказывали о причинах ослабления тенге.

Эксперты также настроены пессимистично – по итогам 2022 года обменный курс тенге в среднем за год ожидается на уровне 460 тенге за доллар.

В следующем году, по мнению аналитиков, национальная валюта продолжит слабеть, и за доллар в среднем будут просить уже 478,4 тенге, а в 2024 году американская валюта по отношению к казахстанской подорожает до 495 тенге.

Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что эти прогнозы нельзя воспринимать как руководство к инвестиционной деятельности. Результаты отражают лишь субъективное мнение профессиональных участников рынка. Экономика изменчива по своей природе, а потому любой прогноз может как сбыться, так и вовсе оказаться абсолютно неверным.

Также стоит отметить и тот факт, что диапазоны прогнозов респондентов по макроэкономическим показателям широкие как на горизонте одного года, так и в среднесрочной перспективе, что свидетельствует о высоком уровне неопределенности участников рынка касательно перспектив развития ситуации на внутреннем и мировом рынках.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1985101-rost-dollara-pochti-do-500-tenge-prognoziruyut-eksperty/