На сколько подорожали социально значимые продукты питания в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Социально значимые продукты находятся под особым вниманием со стороны государства. Тем не менее их стоимость постоянно увеличивается. Как выросли цены, узнали аналитики Energyprom.

На данный момент в списке социально значимых продуктов питания (СЗПП) числится 19 наименований.

Их стоимость регулируется путем установления предельной торговой надбавки, которую продавцы не должны превышать. Тем не менее, находятся недобросовестные бизнесмены, которые игнорируют данное правило. Таких нарушителей наказывают согласно закону.

Впрочем, и без участия недобросовестных продавцов социально значимые продукты питания подвержены общей инфляции и постоянно растут в цене.

Как подорожали социально значимые продукты питания

Как отмечают аналитики, продукты из списка СЗПП по данным на 16 августа, за год в среднем подорожали на 18,1%. Причем рост цен фиксируется каждую неделю, например, за последние семь дней подорожание составило 0,2%. Также фиксировались факты роста цен и ранее.

Среди крупных городов страны сильнее всего годовой рост цен ощутили жители Актау (на 21,2% за год), Жезказгана (на 20,5%) и Уральска (на 20,4%).

Наименьший, однако все равно значительный, годовой рост цен на значимые продукты был зафиксирован в Костанае (на 15,8%), Петропавловске (на 16,8%) и Караганде (на 17,8%).

Инфографика: energyprom.kz

Что подорожало сильнее всего

Сильнее всего рост цен затронул сахар. За год он подорожал на 92,7%. Ситуацию с ним усугубляли также ажиотажный спрос и последовавший за ним дефицит.

Следом за сахаром все это время дорожал и репчатый лук – цены на него за год выросли на 55,5%. Также подорожанием отметились гречка (на 26,4%), мясо кур (на 23,5%) и рожки на разновес (на 23,2%).

Инфографика: energyprom.kz

Стали дешевле лишь два товара из списка СЗПП – морковь и белокочанная капуста, цены на которые за год снизились на 19% и 6,7% соответственно.

Стоит отметить, что государство активно борется с ростом цен, особенно если он происходит не из-за объективных экономических причин, а из-за недобросовестности продавцов и поставщиков. Например, за слишком дорогой сахар уже успели оштрафовать некоторых бизнесменов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1985207-na-skolko-podorozhali-sotsialno-znachimye-produkty-pitaniya-v-kazahstane/