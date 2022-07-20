Штрафовать за слишком дорогой сахар начали в Казахстане

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В Северном Казахстане сахарным спекулянтам грозит наказание в виде штрафа. Чиновники поставили проверки продавцов на поток в связи с наступлением ягодного сезона, передает официальный сайт телеканала КТК.

"С сахаром, конечно, огромные проблемы. Обращалась неоднократно в акимат: и письменно, и звонила.

Но, вот, выяснила, что в "Рахмете" (ТЦ в Петропавловске – прим. ред.), так как он находится за акиматом, магазин, и вот я специально сюда хожу за сахаром. А в остальных супермаркетах вообще сахара нет, люди и в 6 утра (очередь – прим. ред.) занимают", – рассказала местная жительница Наталья Якова.

Указывается, что в Северо-Казахстанской области стоимость сахара доходит до 900 тенге за килограмм. Горожане жалуются на завышенные цифры акимату, и в самой администрации ситуацией также недовольны.

По словам чиновников, мониторинговые группы проверяют прилавки каждый день. Уже наказаны двое оптовиков, которые продавали сахар выше установленной торговой надбавки. Сегодня она составляет 15% от стоимости.

При этом отмечается, что нарушители смогли избежать крупного штрафа, сразу снизив цены. Недавно же началась проверка еще по одной фирме.

Чиновники говорят, что снизить цену на сахар-песок в регионе надеются и за счет прямых поставок от социально-предпринимательской корпорации. На сегодняшний день закупили 15 вагонов продукта по 450 тенге за килограмм.

В прошлом году, по имеющимся данным, североказахстанцам на целый год хватило и 12 вагонов.

"Предельной цены на сахар нет, не установлена. Потому что цена предельная формируется из цен прошлогодней статистической цены, но, поскольку она уже значительно выше у нас, закупочная цена, поэтому нецелесообразно устанавливать", – указал замглавы Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата СКО Данияр Исаев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979278-shtrafovat-za-slishkom-dorogoy-sahar-nachali-v-kazahstane/