Соль и масло продолжают дорожать в Казахстане

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Цены на продукты питания в стране меняются каждый день: что-то дешевеет, а что-то – дорожает не первый месяц. Как изменилась стоимость некоторых социально значимых продовольственных товаров, узнали журналисты NUR.KZ.

Не все в Казахстане постоянно растет в цене: во время сезона сбора урожая часть товаров начала дешеветь. Так, например, лук, который еще недавно дорожал, за последнюю неделю упал в цене сразу на 4,6%.

То же касается и картофеля с белокочанной капустой. По данным аналитиков официального Telegram-канала Бюро национальной статистики, цены на них снизились на 1,8% и на 1,7% за неделю. Подешевела и морковь – на 1,5%.

Впрочем, что-то остается неизменным. Например, масло и соль. Цены на эти товары, согласно данным за предыдущие недели, продолжают расти. За неделю они подорожали на 1,3%.

Подсолнечное масло на фоне остальных продовольственных товаров вообще отличается стабильным ростом цен. Оно дорожает уже на протяжении более двух лет – как отмечают эксперты, только с начала года цены на него выросли на 8,1%.

Вместе с тем выросли в цене и рожки – сразу на 2,1%. Это совпало с резким подорожанием муки, цены на которую за год выросли на 36,6%.

Средние же по стране цены на некоторые продукты из перечня социально значимых на 16 августа следующие:

рожки – 271 тенге за килограмм;

за килограмм; мясо кур – 1 163 тенге за килограмм;

за килограмм; масло подсолнечное – 844 тенге за литр;

за литр; соль – 63 тенге за килограмм.

Всего в списке насчитывается 19 наименований, и цены на некоторые из них, как, например, на картофель, снижаются уже не первую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1983805-sol-i-maslo-prodolzhayut-dorozhat-v-kazahstane/