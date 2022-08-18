Соль и масло продолжают дорожать в Казахстане

Цены на продукты питания в стране меняются каждый день: что-то дешевеет, а что-то – дорожает не первый месяц. Как изменилась стоимость некоторых социально значимых продовольственных товаров, узнали журналисты NUR.KZ.
Не все в Казахстане постоянно растет в цене: во время сезона сбора урожая часть товаров начала дешеветь. Так, например, лук, который еще недавно дорожал, за последнюю неделю упал в цене сразу на 4,6%.
То же касается и картофеля с белокочанной капустой. По данным аналитиков официального Telegram-канала Бюро национальной статистики, цены на них снизились на 1,8% и на 1,7% за неделю. Подешевела и морковь – на 1,5%.
Впрочем, что-то остается неизменным. Например, масло и соль. Цены на эти товары, согласно данным за предыдущие недели, продолжают расти. За неделю они подорожали на 1,3%.
Подсолнечное масло на фоне остальных продовольственных товаров вообще отличается стабильным ростом цен. Оно дорожает уже на протяжении более двух лет – как отмечают эксперты, только с начала года цены на него выросли на 8,1%.
Вместе с тем выросли в цене и рожки – сразу на 2,1%. Это совпало с резким подорожанием муки, цены на которую за год выросли на 36,6%.
Средние же по стране цены на некоторые продукты из перечня социально значимых на 16 августа следующие:
- рожки – 271 тенге за килограмм;
- мясо кур – 1 163 тенге за килограмм;
- масло подсолнечное – 844 тенге за литр;
- соль – 63 тенге за килограмм.
Всего в списке насчитывается 19 наименований, и цены на некоторые из них, как, например, на картофель, снижаются уже не первую неделю.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1983805-sol-i-maslo-prodolzhayut-dorozhat-v-kazahstane/