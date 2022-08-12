Сколько казахстанцев стоит в очереди на получение жилья

Иллюстративное фото: pixabay.com

Вопрос жилья – острая проблема для многих казахстанцев. В связи с этим государством реализовывается программа по выдаче льготного жилья нуждающимся гражданам. Сколько человек сейчас стоит в очереди, рассказали аналитики Finprom.

Далеко не каждая казахстанская семья может себе позволить приобрести собственное жилье. Это говорят и последние данные по количеству сделок купли-продажи – в июле было всего 30 393 продаж.

Для сравнения, еще в апреле цифры были другими – тогда было продано 52 520 единиц жилой недвижимости, а в марте и вовсе была совершена 67 801 сделка по купле-продажи. Очевидно, что спрос на жилье, по крайней мере с текущим ростом цен на него, постоянно падает.

Однако, помимо жилья на продажу, есть еще и социальное жилье, которое положено нуждающимся гражданам.

В Казахстане на данный момент насчитывается 614,7 тыс. человек, состоящих в очереди на получение льготного жилья.

Кто стоит в очереди на жилье

Большая часть очередников на государственное жилье состоит из граждан, входящих в социально-уязвимые слои населения (246 тыс. человек), и государственных служащих (217 тыс. человек).

Однако помимо них в очереди также есть следующие группы граждан:

многодетные семьи – 88 634 человека;

дети-сироты – 60 507 человек;

граждане с аварийным жильем – 3 083 человека;

ветераны Великой Отечественной Войны – 92 человека.

Инфографика: finprom.kz

Как отмечают аналитики, большинству граждан нашей страны приходится годами ждать своей очереди на получение государственного жилья. Согласно официальным данным, численность очередников с 2016 года увеличилось на 68,1% – с 365,6 тыс. до 614,7 тыс. человек.

В среднем каждый год их количество увеличивается на 11%, но самый большой прирост произошел в 2017 году, когда количество людей в очереди выросло сразу на 62,8 тыс. человек, или на 17,2%.

Причем за весь период жильем успели обеспечить лишь 61 тыс. человек.

Инфографика: finprom.kz

Почему люди годами ждут жилье

Основная причина, по которой так мало людей в итоге получает льготную жилплощадь, кроется в недостаточном объеме строительства государственного жилья. С 2016 года и по сей день в эксплуатацию было введено 10,7 млн квадратных метров льготного жилья.

Инфографика: finprom.kz

С такими темпами строительства, как отмечают аналитики, количество введенных в эксплуатацию квартир не сможет перекрыть даже ежегодный прирост очередников.

Стоит отметить, что, несмотря на сложную ситуацию с льготным жильем, некоторые регионы Казахстана, показывают значительные темпы строительства. Так, например, только в Семее за последние семь лет было построено более 1,3 млн квадратных метров жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982893-skolko-kazahstantsev-stoyat-v-ocheredi-na-poluchenie-zhilya/