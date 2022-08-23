На сколько выросли зарплаты учителей в Казахстане

Иллюстративное фото: Sneksy / Getty Images

На данный момент средняя зарплата в сфере образования чуть меньше общереспубликанского показателя, но это еще не предел. Сколько зарабатывают учителя разных уровней, узнали журналисты NUR.KZ.

Напомним, что в начале 2020 года в Казахстане было решено в течение нескольких лет поэтапно увеличить зарплаты учителей в несколько раз. В 2022 году этот процесс продолжился.

При этом, согласно данным информационно-аналитической системы Бюро национальной статистики, в последнем квартале 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата (до вычета налогов и обязательных платежей) в сфере образования составляла 140 тысяч тенге при средней по стране зарплате 203 тысячи.

Уже в первом квартале 2020 года в образовательной сфере этот показатель вырос до 155 тысяч тенге, при том, что в среднем по республике он упал до 200 тысяч.

Спустя некоторое время, во втором квартале 2021 года, среднемесячная заработная плата в сфере образования составила 234 тысячи тенге. К слову, отрыв от общереспубликанского показателя (251 тысяча тенге) к этому моменту сильно сократился.

И вот еще через год, во втором квартале 2022 года, работники образовательной сферы в среднем получили 294 тысячи тенге до вычета налогов и обязательных платежей. А средняя зарплата в этот же период составила 312 тысяч тенге.

Таким образом, за год зарплаты в области образования выросли на 25%, а по сравнению с четвертым кварталом 2019 года – более чем в два раза.

Отметим, что в зависимости от вида деятельности и должности оклады могут значительно отличаться. Поэтому рассмотрим показатели в сфере образования более детально.

Где учителя зарабатывают больше всего

Наиболее высокая среднемесячная номинальная заработная плата в сфере образования во втором квартале 2022 года была зафиксирована среди работников основного и общего среднего образования (5-11 (12) классы) – 356 тысяч тенге. В аналогичном периоде прошлого года они получали в среднем 284 тысячи тенге.

Иллюстративное фото: skynesher / Getty Images

Далее идут представители высшего образования – 325 тысяч тенге, а также послевузовского – 247 тысяч. В прошлом году их средние зарплаты составляли 253 тысячи и 176 тысяч тенге соответственно.

Отметим, что педагоги "началки" по зарплатам сильно отстают от коллег, обучающих детей в старших классах. У работников начального образования (1-4 класса) средняя зарплата составила 243 тысячи тенге. Во втором квартале 2021 года она была еще ниже – 194 тысячи тенге.

В сфере технического и профессионального среднего образования средняя зарплата составила 221 тысячу тенге. В прошлом году было 183 тысячи.

Меньше всего среди основных направлений получают работники дошкольного образования – в среднем 147 тысяч тенге. В аналогичном периоде 2021 года этот показатель был равен 116 тысячам тенге.

Где еще работают учителя

Несмотря на то, что профессия педагога в основном ассоциируется со школой, вузом, техникумом и детским садом, учителя есть и в других сферах деятельности.

Например, работники образования в сфере спорта и отдыха во втором квартале 2022 года в среднем заработали 197 тысяч тенге, а в области культуры – 254 тысячи.

А среди казахстанских школ по подготовке водителей транспортных средств среднемесячная номинальная заработная плата и вовсе составила 98 тысяч тенге.

Представители вспомогательной деятельности (не связанной непосредственно с преподаванием) в области образования в среднем получили 218 тысяч тенге.

Отметим, что за год в этих сферах зарплаты также выросли – в среднем на 19%. Таким образом, повышение затронуло всех работников образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984346-na-skolko-vyrosli-zarplaty-uchiteley-v-kazahstane/