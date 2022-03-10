В Казахстане увеличат зарплату учителей, врачей и работников госорганов

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На заседании казахстанского правительства обсудили программу повышения доходов населения до 2025 года – в ней приоритетным критерием указано обеспечение "достойной зарплаты" бюджетным работникам, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для обеспечения роста трудовых доходов будет увеличена средняя зарплата работников сфер здравоохранения, образования, культуры, науки", – заявил на заседании министр нацэкономики Алибек Куантыров.

Премьер-министр Алихан Смаилов добавил, что повышение заработных плат предусмотрено бюджетным работникам, в том числе врачам, среднему медицинскому персоналу, педагогам и другим.

Также он поручил поднять среднюю зарплату работникам акиматов и отраслевых госорганов.

"Отраслевым госорганам, фонду "Самрук Казына", акиматам обеспечить увеличение заработных плат работников до среднеотраслевого уровня, а также повышение средней заработной платы бюджетных работников", – заявил Смаилов.

Напомним, что сегодня в рамках программы повышения доходов в правительстве заявили о создании фабрик переквалификации и статуса "молодой рабочий".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960000-v-kazahstane-uvelichat-zarplatu-uchiteley-vrachey-i-rabotnikov-gosorganov/