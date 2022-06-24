Бензин подорожает в некоторых регионах Казахстана

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В правительстве Казахстана подготовили проект приказа, который касается предельных цен на топливо. Какие изменения ждут автомобилистов и где бензин станет дороже, узнали журналисты NUR.KZ.

В Министерстве энергетики решили пересмотреть предельные цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93. Проект приказа был опубликован на портале "Открытые НПА".

Сейчас бензин стоит 182 тенге во всех регионах Казахстана.

Новые предельные цены решено установить только в двух областях - в Костанайской и Северо-Казахстанской. Там бензин будет стоить 187 тенге за литр.

Как поясняют в министерстве, такое выборочное изменение заключается в логистических проблемах. На севере Казахстана уровень операционных затрат выше из-за удаленности розничных реализаторов от заводов-производителей нефтепродуктов, чем в остальных областях Казахстана.

В других регионах страны, в том числе и в новообразованных областях Абай, Жетысу, Улытау, стоимость бензина марки АИ-92 и АИ-93 останется прежней - 182 тенге за литр.

Такие цены планируется установить на 180 календарных дней.

Цены на дизель

Цены на дизельное топливо останутся прежними:

в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в новой области Абай – 260 тенге за литр ;

; в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в недавно образованных областях Жетысу и Улытау – 230 тенге за литр.

В Минэнерго отмечают, что данные цены будут действовать только на бензин марки АИ-92 и АИ-93, а также на дизель.

В свою очередь, бензин марки АИ-95 было решено исключить из перечня нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен. Причина этому кроется в маленькой доле на рынке - всего 20% от общего производства бензина в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1975482-benzin-podorozhaet-v-nekotoryh-regionah-kazahstana/