"Это бензин для богатых": Минэнерго не исключает повышения цен на АИ-95 в Казахстане

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Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в кулуарах сената прокомментировал возможность роста цен на топливо в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ, обращаясь к вице-министру, отметили, что в июле истекают сроки предельных цен по топливу. Из-за этого, по мнению журналистов, казахстанцы переживают о том, будут ли повышаться цены на топливо.

При этом они напомнили, что январские события начались с митингов именно из-за повышения цен на топливо.

"Минэнерго держит вопрос на контроле. Ощутимого повышения цен не ожидается. Мы предпримем все меры, чтобы резких изменений цен не было.

Сжиженный газ подорожает – небольшое увеличение, соответствующий приказ уже опубликован. Я уточню этот вопрос и скажу по ценам на бензин марки АИ-93. Но я слышал, что не будет повышения (стоимости бензина марки АИ – прим. ред.).

95-й же не регулируется. Это же бензин для богатых. Зачем его регулировать? Мы регулируем те цены, которые влияют на структуру хозяйства, сельского хозяйства и промышленности, на массовый бензин", – заявил Нурмаганбетов.

Вице-министр подчеркнул, что, как гражданин Казахстана и ответственный чиновник, хочет, чтобы все было спокойно и прогнозируемо. При этом он указал на ситуацию на мировом рынке.

"Посмотрите, что происходит с ценами на нефть – они растут, – с ценами на газ. Посмотрите, какие цены в Европе. Надо понимать, что в Казахстане низкие цены, но и доходы, к сожалению, невысокие.

Мы соизмеряем возможности увеличения тарифа с возможностями бюджета наших граждан. Этот вопрос всегда в фокусе. То есть не так, что мы захотели и подняли цены.

(...) Жители соседней страны приезжают, заправляются, такие факты есть. У нас же открытые границы. Если посмотреть по карте приграничные регионы – потребление больше. Оно не соотносится с тем количеством населения, которое там находится. Это рыночный закон", – отметил спикер.

Ранее мы писали о том, стоит ли казахстанцам ожидать повышения цен на бензин и автогаз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1973324-eto-benzin-dlya-bogatyh-minenergo-ne-isklyuchaet-povysheniya-tsen-na-ai-95-v-kazahstane/