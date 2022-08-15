На сколько подорожали жилье и стройматериалы в Казахстане, рассказали специалисты

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Стоимость квадратных метров жилья зависит от различных факторов. Одним из них является цена на строительные материалы. О том, как данные показатели изменились в июле и как это повлияло на рынок недвижимости в мегаполисах, рассказали в Ассоциации застройщиков Казахстана.

Исследование аналитиков затронуло три мегаполиса Казахстана: Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Аналитики сравнивали динамику цен на первичном и вторичном рынках недвижимости в данных городах за июль и изменения в стоимости основных капиталоемких строительных материалов.

Напомним, что ранее были озвучены данные официальной статистики по стоимости жилья.

Стоимость стройматериалов в Казахстане

Аналитики АЗК отслеживали стоимость некоторых видов строительных материалов в Казахстане. Так, согласно их данным, за июль цены выросли на следующие компоненты:

арматура – в среднем подорожала на 0,4%;

бетон – плюс 3,3%;

битум – 1,6% прироста;

цемент – подорожание на 0,2%.

В свою очередь, подешевели газоблок (минус 2%), минеральная плита (минус 4,7%) и сваи (снижение цен на 1,2%). Не изменились цены за июль только на кирпич.

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Цены в Нур-Султане

Столичный рынок новостроек в июле 2022 года насчитывал 219 жилых комплексов. Их можно разделить по следующим категориям:

"эконом" – наиболее доступный вариант жилья, один квадратный метр которого оценивался в 319 тыс. тенге в среднем по городу;

в среднем по городу; "комфорт" – в среднем 377 тыс. тенге ;

; "бизнес" – 522 тыс. тенге за единицу площади жилья;

за единицу площади жилья; "элит" – самый дорогой вариант, который стоил 802 тыс. тенге за квадратный метр.

При этом один квадратный метр жилья в Нур-Султане в среднем подешевел на 0,2% в июле и оценивался в 406 тыс. тенге.

На вторичном рынке цены возросли на ту же величину (0,2%) и достигли отметки в 478 тыс. тенге за единицу площади жилья.

Рынок жилья в Алматы

Квадратные метры жилья в Алматы оказались самыми дорогими – в среднем 521 тыс. тенге в новостройках. При этом за месяц цены выросли на 0,1%.

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В целом ценники на первичном рынке, представленном 197 жилыми комплексами, оказались следующими:

"эконом" – один квадратный метр оценивался в 380 тыс. тенге ;

; "комфорт" – в среднем 488 тыс. тенге ;

; "бизнес" – 696 тыс. тенге за единицу площади жилья;

за единицу площади жилья; "элит" – за самый дорогой вариант в среднем просят 955 тыс. тенге за квадратный метр.

Вторичный рынок южной столицы за июль подешевел на незначительные 0,1%, а средняя цена квадратного метра составила 644 тыс. тенге.

Цены в Шымкенте

В наиболее крупном по площади мегаполисе Казахстана цены на новостройки оказались самыми доступными среди трех крупнейших городов:

"эконом" – один квадратный метр продавался за 290 тыс. тенге в среднем;

в среднем; "комфорт" – в среднем 369 тыс. тенге ;

; "бизнес" – 403 тыс. тенге за единицу площади жилья;

за единицу площади жилья; "элит" – самый дорогой вариант в Шымкенте, который в среднем стоил 500 тыс. тенге за квадратный метр.

Всего к продаже предлагалось 36 жилых комплексов в июле 2022 года. А средняя стоимость достигала 354 тыс. тенге за квадратный метр, что на 1,1% меньше, чем в июне.

Вторичный рынок в Шымкенте за месяц подорожал на 1,6% и достиг средней цены в 420 тыс. тенге за квадратный метр. Это, так же, наименьшие показатели среди мегаполисов Казахстана.

Напомним, что ранее мы рассказывали о разнице между себестоимостью жилья и его рыночными ценами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982955-na-skolko-podorozhali-zhile-i-stroymaterialy-v-kazahstane-rasskazali-spetsialisty/