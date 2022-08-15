На сколько подорожали жилье и стройматериалы в Казахстане, рассказали специалисты

Стоимость квадратных метров жилья зависит от различных факторов. Одним из них является цена на строительные материалы. О том, как данные показатели изменились в июле и как это повлияло на рынок недвижимости в мегаполисах, рассказали в Ассоциации застройщиков Казахстана.
Исследование аналитиков затронуло три мегаполиса Казахстана: Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
Аналитики сравнивали динамику цен на первичном и вторичном рынках недвижимости в данных городах за июль и изменения в стоимости основных капиталоемких строительных материалов.
Напомним, что ранее были озвучены данные официальной статистики по стоимости жилья.
Стоимость стройматериалов в Казахстане
Аналитики АЗК отслеживали стоимость некоторых видов строительных материалов в Казахстане. Так, согласно их данным, за июль цены выросли на следующие компоненты:
- арматура – в среднем подорожала на 0,4%;
- бетон – плюс 3,3%;
- битум – 1,6% прироста;
- цемент – подорожание на 0,2%.
В свою очередь, подешевели газоблок (минус 2%), минеральная плита (минус 4,7%) и сваи (снижение цен на 1,2%). Не изменились цены за июль только на кирпич.
Цены в Нур-Султане
Столичный рынок новостроек в июле 2022 года насчитывал 219 жилых комплексов. Их можно разделить по следующим категориям:
- "эконом" – наиболее доступный вариант жилья, один квадратный метр которого оценивался в 319 тыс. тенге в среднем по городу;
- "комфорт" – в среднем 377 тыс. тенге;
- "бизнес" – 522 тыс. тенге за единицу площади жилья;
- "элит" – самый дорогой вариант, который стоил 802 тыс. тенге за квадратный метр.
При этом один квадратный метр жилья в Нур-Султане в среднем подешевел на 0,2% в июле и оценивался в 406 тыс. тенге.
На вторичном рынке цены возросли на ту же величину (0,2%) и достигли отметки в 478 тыс. тенге за единицу площади жилья.
Рынок жилья в Алматы
Квадратные метры жилья в Алматы оказались самыми дорогими – в среднем 521 тыс. тенге в новостройках. При этом за месяц цены выросли на 0,1%.
В целом ценники на первичном рынке, представленном 197 жилыми комплексами, оказались следующими:
- "эконом" – один квадратный метр оценивался в 380 тыс. тенге;
- "комфорт" – в среднем 488 тыс. тенге;
- "бизнес" – 696 тыс. тенге за единицу площади жилья;
- "элит" – за самый дорогой вариант в среднем просят 955 тыс. тенге за квадратный метр.
Вторичный рынок южной столицы за июль подешевел на незначительные 0,1%, а средняя цена квадратного метра составила 644 тыс. тенге.
Цены в Шымкенте
В наиболее крупном по площади мегаполисе Казахстана цены на новостройки оказались самыми доступными среди трех крупнейших городов:
- "эконом" – один квадратный метр продавался за 290 тыс. тенге в среднем;
- "комфорт" – в среднем 369 тыс. тенге;
- "бизнес" – 403 тыс. тенге за единицу площади жилья;
- "элит" – самый дорогой вариант в Шымкенте, который в среднем стоил 500 тыс. тенге за квадратный метр.
Всего к продаже предлагалось 36 жилых комплексов в июле 2022 года. А средняя стоимость достигала 354 тыс. тенге за квадратный метр, что на 1,1% меньше, чем в июне.
Вторичный рынок в Шымкенте за месяц подорожал на 1,6% и достиг средней цены в 420 тыс. тенге за квадратный метр. Это, так же, наименьшие показатели среди мегаполисов Казахстана.
Напомним, что ранее мы рассказывали о разнице между себестоимостью жилья и его рыночными ценами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982955-na-skolko-podorozhali-zhile-i-stroymaterialy-v-kazahstane-rasskazali-spetsialisty/