Жилье в Казахстане дорожает, а покупают его все реже

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Рынок недвижимости в Казахстане переживает странный период: с одной стороны спрос на жилье продолжает падать, а с другой – цены все равно растут. Сколько всего было проведено сделок купли-продажи в июле, рассказали в Бюро национальной статистики РК.

Рынок жилья в Казахстане продолжает испытывать спад. С конца марта спрос на жилую недвижимость в стране постоянно снижается: в апреле наблюдался спад на 22,5%, а в мае – еще на 41,9%.

Особняком стоит июнь, который показал небольшое увеличение на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее последние данные по сделкам купли-продажи говорят о том, что эта тенденция не продолжилась.

Июль показал очередной спад спроса на жилье: за месяц количество сделок уменьшилось на 2%.

Сколько было совершено сделок

Всего в июле казахстанцы совершили 30 393 сделки купли-продажи. Это меньше на 34,3% по сравнению с прошлогодними показателями, причем снижение продаж показали абсолютно все регионы Казахстана.

Больше всего продаж обеспечили Алматы и Нур-Султан – 4 915 сделок и 4 391 сделка соответственно. У Северо-Казахстанской области самый низкий показатель – всего 619 сделок.

В процентном выражении наибольший спад спроса за месяц показали следующие регионы:

Павлодарская область ( -19,2%) ;

; Алматинская область ( -17,0%) ;

; Атырауская область (-13,8%).

Впрочем, некоторые регионы в месячном выражении показали рост. Так, в Нур-Султане он составил 14%, в Алматы – 11,5%, а Западно-Казахстанской области – 7,5%, а в Актюбинской области – 4,4%.

Инфографика: Бюро национальной статистики РК

Тем не менее, факт остается фактом: спрос на жилье в Казахстане продолжает снижаться, но при этом цены на него продолжают расти. За месяц новостройки подорожали на 0,5%, а на рынке жилье темпы роста цен увеличились в два раза, и по итогам июля составили 0,8%.

Что чаще всего покупали казахстанцы

Как и прежде, казахстанцы отдают предпочтение квартирам в многоэтажках, а не индивидуальному жилью. В июле было продано 21 990 квартир и лишь 8 403 частных дома.

По индивидуальным домам, по сравнению с июнем 2022 года, рост сделок показали только Нур-Султан (9,2%), Актюбинская (11,3%) и Западно-Казахстанская области (27%).

В основном покупатели берут двухкомнатные квартиры – в июле было совершено 9 373 сделки купли-продажи. Следом по популярности идут однокомнатные – их было продано 7 776 штук. Замыкают тройку лидеров трехкомнатные – в июле было продано 4 751 такая квартира.

Квартиры с шестью и более комнатами обычно не пользуются большой популярностью, но в июле их было продано 28 штук, причем десять из них пришлось на столицу Казахстана и семь – на Алматы. Что интересно, прошлый месяц показывал обратную картину: десять квартир было продано в Алматы, и семь – в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982696-zhile-v-kazahstane-dorozhaet-a-pokupayut-ego-vse-rezhe/