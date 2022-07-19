Где в Казахстане быстрее всего росли цены на продукты

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В мае наблюдались рекордные за последние пять лет темпы инфляции. Первый месяц лета также не остался в стороне и продолжил эту тенденцию. Как в июне изменялись цены на товары и услуги, рассказали в Национальном Банке Республики Казахстан.

Инфляция в 2022 году постоянно бьет рекорды, цены растут на многие виды товаров и услуг. Июнь также не стал исключением. По данным Нацбанка РК, годовая инфляция в этом месяце достигла 14,5%. В мае этот показатель составлял 14%.

В годовом разрезе, как и прежде, самые высокие темпы инфляции оказались у продовольственных товаров – 19,2%. Но здесь, в отличии от предыдущих месяцев, есть одно важное отличие. В месячной динамике непродовольственные товары по темпам роста цен обогнали продукты питания.

Если в июне по сравнению с маем годовой рост цен на продовольственные товары ускорился на 0,2 процентного пункта до 19,2%, то на непродовольственные товары - на целых 1,3 процентного пункта (с 11,9% в мае до 13,2% в июне).

Рост цен на платные услуги ускорился незначительно – всего на 0,1 процентных пункта.

Где инфляция сильнее всего бьет по карманам казахстанцев

В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 16 регионах. Наибольшее ускорение зафиксировано в Мангистауской (с 15,2% в мае до 17,0% в июне) и Акмолинской (с 13,9% до 15,3%) областях.

В семи регионах годовая инфляция оказалась выше средней по стране. В том числе в двух новообразованных областях Улытау и Жетысу – 15,3% и 15% соответственно. В новой Абайской области годовая инфляция ниже средней по стране – 14,3%.

Из общей картины выбивается лишь одна область – Восточно-Казахстанская. Темпы инфляции, в отличии от остальных регионов, здесь снизились – с 14,5% до 14,3%.

Инфографика: nationalbank.kz

Как выросли цены в Казахстане

Инфляция на продовольственные товары в июне достигла 19,2% (против 19% в мае). В месячной динамике цифра скромнее – 1,9%. Однако обманываться не стоит – большую часть своих доходов Казахстанцы тратят именно на еду. Поэтому даже небольшое повышение цен на продукты питания может повлиять на бюджет казахстанских семей.

К тому же, в десяти регионах темпы продовольственной инфляции значительно выше среднего показателя по стране:

Мангистауская область – 23,6%;

Актюбинская область – 21,1%;

Туркестанская область – 21,0%;

Атырауская область – 20,1%;

область Жетысу – 20,1%;

Акмолинская область – 20,0%;

Жамбылская область – 19,6%;

Алматы – 19,5%;

Шымкент – 19,5%;

Северо-Казахстанская область – 19,3%.

Что касается непродовольственных товаров, то темпы инфляции в июне значительно ускорились – с 11,9% до 13,2% за месяц. Как и в случае с продуктами, этот показатель – не предел. В десяти регионах инфляция значительно выше, чем в среднем по стране.

Отметились подорожанием и платные услуги. Они традиционно не поспевают за темпами роста цен на продукты и товары, однако это не отменяет самого факта инфляции. Годовая инфляция в сфере услуг составляет 9,2% по стране.

Однако и здесь есть своеобразные рекордсмены. В семи регионах Казахстана цены растут быстрее, чем в остальных.

Инфографика: nationalbank.kz

Рекордный июнь

Все эти данные касаются годовых показателей инфляции. Однако и в месячном разрезе наблюдаются свои рекорды, особенно смотреть через призму в пять лет.

По данным аналитиков Нацбанка РК, в июне 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,6%, что значительно выше среднего значения июньской инфляции за последние 5 лет (за 2017-2021 годы).

Во всех регионах цены в июне 2022 года выросли выше среднеисторической нормы. Наибольшее ускорение месячной инфляции отмечено в Мангистауской области – сразу до 2,6%.

Инфографика: nationalbank.kz

Самый низкий среднемесячный показатель за пять лет наблюдается в Туркестанской области. В июне 2022 года месячная инфляция здесь составила 1,1%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1979094-gde-v-kazahstane-bystree-vsego-rosli-tseny-na-produkty/