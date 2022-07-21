Кыргызский сом дорожает вслед за долларом и рублем

Иллюстративное фото: официальный сайт Нацбанка Кыргызской Республики / nbkr.kg

Тот факт, что тенге постепенно слабеет по отношению к российской и американской валютам, казахстанцев уже не удивляет. Однако на этом фоне незаметно вырос еще и кыргызский сом. Его курс впервые за 28 месяцев достиг исторического максимума – на это обратили внимание аналитики Telegram-канала DATA HUB.

Российская валюта, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в мире, продолжает укрепляться. С начала года рубль по отношению к доллару укрепился на 18,4%, а кросс-курс к казахстанской валюте даже достигал 9,1 тенге за рубль.

Доллар показывает рост: совсем недавно он достиг паритета с евро – это произошло впервые за 20 лет.

На этом фоне почти незаметно прошло подорожание еще одной валюты – кыргызского сома: кросс-курс превысил шесть тенге за один сом. Как отмечают аналитики, это произошло впервые за 28 месяцев.

На данный момент официальный курс составляет 6,04 тенге. При этом еще 1 июля он был равен 5,92 тенге, а 1 июня держался на уровне 5,13 тенге, что не сильно превышало курс на начало года – 5,09 тенге.

Инфографика: DATA HUB

В последний раз курс сома превышал шесть тенге в 2020 году. Тогда стоимость кыргызской валюты за неделю до наурыза резко подскочила вверх – до 6,15 тенге, но так же быстро и снизилась до прежних показателей, когда праздники закончились.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1979558-kyrgyzskiy-som-dorozhaet-vsled-za-dollarom-i-rublem/