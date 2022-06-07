Почему базовая ставка осталась на уровне 14%, ответили в Нацбанке

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Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение с 7 июня сохранить базовую ставку на уровне 14%. В ведомстве провели брифинг, где рассказали, почему приняли такое решение, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам председателя НБК Галымжана Пирматова, данное решение основывалось на результатах прогнозного раунда.

"Мы обновили наши ожидания в отношении дальнейшего развития макроэкономической ситуации в Казахстане. По итогам текущего года Нацбанк ожидает инфляцию на уровне 13-15%. Наибольший рост цен ожидается по продуктам питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия", – заявил Пирматов.

Риски для инфляции, по его словам, связаны с глобальным ускорением инфляции, неопределенностью на фоне геополитической обстановки в мире и импортом внешней инфляции.

"Возможные внутренние факторы ускорения инфляции в большей степени связаны с сохранением мягкой фискальной политики, высокими инфляционными ожиданиями, а также вероятностью ускорения инфляции платных услуг после завершения моратория на повышение цен на регулируемые услуги", – добавил глава Нацбанка.

При отсутствии новых шоков, по его мнению, сохранение текущего уровня базовой ставки окажет сдерживающее воздействие на рост цен в среднесрочной перспективе.

В НБК также сообщили, что следующее решение по базовой ставке будет объявлено 25 июля 2022 года в 15:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что вчера стало известно о сохранении Нацбанком базовой ставки на уровне 14%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972987-pochemu-bazovaya-stavka-ostalas-na-urovne-14-otvetili-v-natsbanke/