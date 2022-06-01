Добычу нефти приостановили на Кашагане

Кашаган. Фото: ncoc.kz

С 1 июня NCOC (North Caspian Operating Company) останавливает свои производственные объекты на морском и наземном комплексе месторождения Кашаган на планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В NCOC отметили, что планово-предупредительный ремонт представляет собой одно из наиболее важных мероприятий и предполагает полную остановку производства на короткий период времени один раз в несколько лет.

"Целью планово-предупредительного ремонта производственных объектов месторождения Кашаган является реализация мер по обеспечению целостности и безопасности системы добычи, обязательных мероприятий и инспекций, установленных нормативными правовыми актами РК, а также выполнение ряда работ и проектов для оптимизации и дальнейшего повышения производительности и надежности системы добычи", - отметили в компании.

Здесь добавили, что масштабные работы объемом более 2 млн человеко-часов планируется выполнить в течение 45 дней.

Кашаган - одно из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Оно расположено в 80 км от Атырау. По оценкам, его извлекаемые запасы составляют от 9 до 13 млрд баррелей нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972016-dobychu-nefti-priostanovili-na-kashagane/