Почему тенге не падает, несмотря на внешние факторы, рассказали аналитики

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Курс казахстанского тенге в 2022 году значительно укрепился. И хотя внешние условия складываются в пользу его ослабления, стоимость национальной валюты продолжает держаться на высоких уровнях. О причинах такого явления читайте в материале NUR.KZ.

Стоимость тенге определяется за счет биржевых торгов на валютном рынке. То есть он имеет плавающий курс, что означает минимальное влияние государства на стоимость нацвалюты.

При этом все еще сохраняются некоторые инструменты регулирования, которые могут быть использованы для стабилизации ситуации: валютные интервенции и Франкфуртский аукцион.

В определенные моменты внешние факторы должны были привести к снижению тенге, но он продолжает сохранять сильные позиции. О причинах такого явления рассказали эксперты Telegram-канала Tengenomika.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На что указывает внешний экономический фон

Внешние экономические факторы в начале текущей недели указывали, что обстоятельства складываются не самым лучшим образом для тенге.

Так, на утро понедельника данные по инфляции в США, демонстрирующие дальнейшее ее ускорение, крайне негативно отразились на финансовых рынках. Это спровоцировало падение и товарных рынков.

В итоге цена нефти марки Brent снижалась в моменте на 1,57% и достигала 120 долларов США за баррель. Также рос и индекс доллара (DXY), что является следствием роста доходности американских долговых бумаг. Обычно это также приводило к ослаблению тенге.

Однако казахстанская валюта продолжила укрепление.

Что поддерживает тенге

Согласно сообщению аналитиков Tengenomika, на данный момент наибольшее влияние на курс тенге оказывает стоимость российской валюты, которая в 2022 году значительно укрепилась.

Так, по итогам торгов на 10 июня российская валюта остановилась на отметке 56,8 рублей за один доллар США. А тенге на торгах в понедельник укрепился с 436 до 433-434 тенге, несмотря на временное ослабление до 438 тенге.

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То есть, несмотря на негативные внешние факторы, казахстанская валюта крепнет под влиянием сильного рубля.

В то же время стоимость российской валюты по отношению к тенге также выросла и достигла 7,76 тенге на 14 июня, что может оказаться невыгодным для Казахстана.

Аналитики Telegram-канала Finance.kz указывают, что отечественная экономика оказалась в некой рублевой ловушке из-за введенного запрета на вывоз наличных денег свыше эквивалента в 10 тыс. долларов США.

То есть в стране увеличилась доля рублей, которые нельзя вывезти в достаточном количестве из-за ограничительных мер. По различным оценкам их объем составил от 20 до 40 млрд наличных рублей.

Другими словами, казахстанский тенге остается сильным даже на фоне внешних негативных условий из-за влияния рубля. Однако различные специалисты отмечают, что текущие условия созданы в результате определенных ограничительных мер в России. Поэтому при их ослаблении курс рубля может снизиться, что также может повлиять на стоимость казахстанской валюты.

Ранее аналитики сообщали о прогнозах по курсу тенге на текущий год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1974104-pochemu-tenge-ne-padaet-nesmotrya-na-vneshnie-faktory-rasskazali-analitiki/