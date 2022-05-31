"Срок уже истекает": ждать ли казахстанцам повышения цен на бензин и автогаз

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В Союзе нефтесервисных компаний Казахстана заявили, что резкого подорожания бензина и автогаза в стране не будет. Однако с 1 июля установленные государством предельные цены на ГСМ и голубое топливо могут отменить.

После январских беспорядков в Казахстане установили предельные цены на бензин и автогаз.

Кроме того, глава государства поручал правительству в течение полугода наладить работу в нефтегазовой отрасли, передает телеканал "Алматы".

Ровно через месяц истекает срок выполнения задач, которые президент поставил перед кабмином еще в январе этого года. За это время он поручил внедрить механизмы ограничения резкого роста цен.

Сегодня казахстанцев волнует один вопрос: останутся ли цены на бензин и газ прежними.

В Минэнерго телеканалу заявили, что пока четких решений нет. По данным ведомства, внутренний рынок страны полностью обеспечен топливом. Из-за большого спроса, цены на бензин марки АИ92 могут оставить прежними. Но этот вопрос еще обсуждается, заявил вице-премьер Ералы Тугжанов.

"6 месяцев уже истекают. Что касается горюче-смазочных материалов, это дизель, АИ-92, АИ-93 - вопрос цен на них мы сейчас рассматриваем. Будут ли они действовать по истечении полугода, мы еще обсуждаем", - сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

Какими будут цены на ГСМ, в Миннацэкономики тоже сказать не могут. Впрочем, по словам главы профильного ведомства Алибека Куантырова, решить этот вопрос планируется в течение ближайшего месяца.

"Срок у нас еще есть. Вопрос по топливу и так и далее - по ним еще будут выноситься решения", - добавил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров.

На сегодня сдерживать цены на ГСМ позволяет ряд мер, предпринятых государством, считает глава Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов. Это сокращение количества посредников и установка оптовых цен. По его мнению, резкого скачка цен не будет. Однако в будущем это все же может произойти.

"Мы состоим в Едином экономическом союзе с Беларусью, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном и вечно запрещать не могут. Тем более, в 2025 году должен заработать Единый топливный рынок, в частности по ГСМ, по электроэнергии, по газу, где цены приблизительно должны одинаковыми", - заключил генеральный директор ОЮЛ "Союз нефтесервисных компаний Казахстана" Нурлан Жумагулов.

До 1 июля, согласно установленным предельным ценам, бензин марки АИ-80 в Казахстане стоит 89 тенге за литр, стоимость АИ-92 и АИ-93 составляет 182 тенге, бензин марки АИ-95 должен продаваться по 215 тенге за литр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1971721-srok-uzhe-istekaet-zhdat-li-kazahstantsam-povysheniya-tsen-na-benzin-i-avtogaz/