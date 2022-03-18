"Придется снижать цены": эксперты о ситуации на рынке жилья в Казахстане

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С начала 2022 года Казахстан оказался подвержен нескольким внешним и внутренним событиям, которые отразились на экономике государства. Вместе с некоторыми другими факторами, ситуация на рынке жилья может измениться. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

По данным портала korter.kz, большинство казахстанских компаний-застройщиков в январе-феврале 2022 года продолжили повышать стоимость жилья на своих объектах.

Так, средняя цена в феврале на первичное жилье в Нур-Султане выросла на 3,5%, в Алматы – на 4,6%. На вторичном рынке объем предложений вырос сразу на 30% и 40% соответственно.

При этом рост средних цен в этих городах замедлился, а в сегменте дорогого жилья вовсе показал снижение.

Как сообщает независимый аналитик рынка недвижимости Анна Шацкая, сложившаяся обстановка может привести к снижению цен на жилье. И этому способствуют сразу несколько факторов.

Параметры первичного рынка жилья Нур-Султана и Алматы, февраль 2022 года. Источник: Korter

Признаки будущего снижения цен

По мнению аналитика, ранее одними из первых признаков приближения рецессии – стадии спада – на рынке жилья были:

новости о завершении некоторых льготных ипотечных программ;

грядущий рост порогов минимальной достаточности;

повышение базовой ставки в конце 2021 года.

Однако теперь ускорить процесс остановки роста цен и привести к их последующему снижению могут геополитические события.

Так, с одной стороны, последствия в виде роста курса доллара и базовой ставки могут повлиять на застройщиков – подорожают стройматериалы и кредиты для самих компаний.

С другой – платежеспособный спрос покупателей может сократиться из-за растущей инфляции, падения реальных доходов населения и недостатка ипотечных ресурсов.

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Когда жилье может подешеветь

Согласно мнению председателя правления Казахстанской жилищной компании Олжаса Салыкова, в 2022 году в Казахстане может образоваться дефицит платежеспособного спроса в объеме около 400 млрд тенге (по программе «7-20-25» и средствам из ЕНПФ).

"При этом частные застройщики уже вложились в проекты и надеются, что жилье будет распродано.

Но поскольку не будет инструментов (рыночной ипотеки), у застройщиков возникнут сложности с реализацией, и им придется снижать цены, либо объявлять дефолты. В этом году министерство планировало сдать 18 млн кв.м. жилья, но теперь эти планы сократились до 15,1 млн.

На рынке частной застройки, в первую очередь, это может ударить по сегменту жилья 1 и 2 класса, где высока доля импорта", – считает Олжас Салыков.

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В итоге, эксперт отмечает, что в течение ближайших месяцев цены будут расти по инерции, но с некоторым замедлением темпов роста. Это может продлиться некоторое время после введения новых порогов минимальной достаточности в апреле.

Однако уже во второй половине 2022 года факторы курса доллара, инфляции и отсутствия рыночного ипотечного кредитования могут привести к снижению цен на жилье в Казахстане, считает эксперт.

Напомним, что ранее другой прогноз о рынке жилья озвучили аналитики в сфере финансов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1961263-pridetsya-snizhat-tseny-eksperty-o-situatsii-na-rynke-zhilya-v-kazahstane/