Сколько стоит аренда жилья в Казахстане и в мире

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Аренда благоустроенного жилья в Казахстане в прошлом году заметно выросла. При этом среди 107 прочих стран, страна находится в последней трети по дороговизне съемного жилья. Все подробности в материале NUR.KZ.

В декабре 2021 года аренда благоустроенного жилья в Казахстане подорожала сразу на 17,5% за год. Таким образом, квадратным метр съемного жилья обходился населению в среднем в 1,9 тыс. тенге, сообщают специалисты мониторингового агентства EnergyProm.

Заметнее всего выросла аренда в Алматы (40,6%), Уральске (32,5%) и Шымкенте (31,3%).

В Таразе был зафиксирован наименьший рост цен на аренду благоустроенного жилья - всего 5,5%. Таким же небольшим был рост на арендованное жилье и в Костанае (6,1%).

Самое дорогое съемное благоустроенное жилье по стране находится в:

столице — 3,7 тыс. тенге за 1 кв.м.;

Алматы — 3,3 тыс. тенге за 1 кв.м.;

Актау — 2,4 тыс. тенге за 1 кв.м.;

Туркестане — 2,3 тыс. тенге за 1 кв.м.

Дешевле всего обойдется аренда жилой недвижимости в Кызылорде и Таразе (1,4 тыс. тенге).

Инфографика: EnergyProm

За последние девять лет аренда жилья значительнее выросла в 2021 году, ранее ее рост не превышал 13,7%, а 2016 году арендная плата даже уменьшалась на 0,2%.

Во сколько обходится арендованное жилье в разных странах мира

На основе рейтинга по стоимости месячной аренды жилья (с одной спальней) в центре города из 107 стран от самой высокой к самой низкой цене Казахстан занял 82-е место. Аренда здесь в среднем составляет 303,85 долл. США в месяц.

По данным январского исследования самое дорогое арендное жилье находится в таких странах, как Гонконг (2 269,44$), Сингапур (2 107, 14$) и в ОАЭ (1 919,11$), а самое дешевое арендное жилье находится в Непале (110,73$).

Среди стран СНГ дешевле арендовать жилье в Азербайджане (266,3$). В России стоимость месячной аренды составляет 412,51$, в Армении — 396,74$, в Украине — 366,11$, в Узбекистане — 322,27$, в Беларуси — 306,17$.

Инфографика: Energyprom

Напомним, что в Казахстане рассматривается законопроект, согласно которому планируют компенсировать половину от стоимости арендованного жилья за счет государства определенным категориям граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1953796-skolko-stoit-arenda-zhilya-v-kazahstane-i-v-mire/