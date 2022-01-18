Сколько жилья купили и продали казахстанцы за прошлый год

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За прошедший год количество сделок купли-продажи на рынке жилья было рекордно высоким. На сколько вырос спрос и в каких регионах страны он был наиболее высоким, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают специалисты Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в декабре 2021 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 94 988, что в сравнении с ноябрем того же года выросло в 2,1 раза.

В разрезе регионов по количеству сделок лидируют: Карагандинская область (11 870), город Алматы (10 448), Мангистауская область (9 269) и столица (8 870).

При этом чаще всего приобретались и продавались квартиры (75 455), чем индивидуальные дома (19 533).

За весь 2021 год прирост сделок купли-продажи составил 96,8% по отношению к 2020 году.

А больше всего вырос объем сделок по купле-продаже жилья по сравнению с предыдущим годом в следующих областях:

Мангистауской - в 4,4 раза,

Атырауской - в 4 раза,

Кызылординской - в 2,3 раза,

Актюбинской и Карагандинской - в 2,2 раза,

Туркестанской - 2,1 раза.

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Напомним, что наряду с увеличением числа сделок купли-продажи выросла и стоимость жилья в новостройках и на вторичном рынке, а также его аренда. Как менялись цены в течение последних восьми лет, можно прочитать в ранее опубликованном материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1951629-skolko-zhilya-kupili-i-prodali-kazahstantsy-za-proshlyy-god/