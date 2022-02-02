Проблемных кредитов у казахстанцев может быть больше, чем показывают отчеты, считают аналитики

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Отчеты о состоянии сферы кредитования могут указывать на снижение общего объема проблемных займов. Однако этот показатель может оказаться значительно выше, чем в публикуемой статистике. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Во время январских обращений президент РК затрагивал важные социальные вопросы, касающиеся:

Вместе с тем был озвучен ряд поручений, одно из которых касалось предотвращения чрезмерного кредитования казахстанцев банками второго уровня (БВУ).

Как сообщает телеграм-канал Risk Takers, на этом фоне стали появляться сообщения о хорошем качестве кредитного портфеля финансового сектора страны и низком уровне NPL (суммарная величина просроченной задолженности).

Однако специалисты отмечают, что официальная статистика по уровню NPL с 2015 года перестала адекватно отражать ситуацию.

Иллюстративное фото: Freepik

Как считают статистику по проблемным кредитам

Согласно мнению аналитиков, низкие показатели по просроченным кредитам объясняются некоторыми решениями, принятыми Национальным банком.

Например, БВУ были вынуждены передавать долю проблемных займов с собственного баланса в Фонд проблемных кредитов, чтобы официальный уровень NPL был ниже 10%.

"Так, в июне 2015 года уровень NPL снизился с 22,8% или 3,2 трлн тенге до 9,98% или 1,2 трлн тенге. За баланс было списано порядка 2 трлн тенге.

Это было не разовое событие и, в целях соответствия установленным требованиям регулятора, банки продолжают держать за балансом большой объем проблемной задолженности", – сообщает телеграм-канал Risk Takers.

При этом БВУ также могут продавать проблемные долги казахстанцев коллекторским агентствам. Это дополнительно может снизить долю просроченных займов в их отчетах, но проблема у населения сохраняется.

Поэтому данные статистики могут недостоверно отражать реальный уровень закредитованности казахстанцев, считают аналитики.

Иллюстративное фото: Freepik

Каждый 5 заемщик ушел в дефолт

Согласно данным аналитиков, после кредитной амнистии 2019 года состояние заемщиков в Казахстане только ухудшилось, особенно с учетом пандемии. Напомним, что тогда были списаны долги почти 1,2 млн человек.

"По нашим оценкам, учитывая экономические потрясения последних лет и чрезмерный рост кредитования, общее количество проблемных заемщиков составляет около 1,5 млн человек (1,4 млн заемщиков реабилитировано) из 6,2 млн заемщиков.

Получается, что примерно каждый 5 заемщик, получивший кредит, ушел в дефолт (просрочил заем)", – сообщают аналитики.

По их мнению, из этого следует вывод, что стандарты кредитования в Казахстане снижаются, а кредиторы не изучают должным образом финансовое состояние каждого заемщика.

В результате это может привести к риску просрочки для оформивших кредиты казахстанцев.

"Нужно определить новые подходы для потребительского кредитования, с учетом балансов всех заинтересованных сторон и сместить позицию кредиторов на кривой риска и доходности", – считают аналитики.

Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В то же время они опасаются, что банки второго уровня могут сопротивляться изменениям и мерам жесткого регулирования финансовой сферы. Для этого в качестве подтверждения своих позиций могут приводиться данные о росте доходов населения или отношение уровня долга к ВВП.

Однако, как указывают аналитики, если показатель уровня долга к ВВП растет слишком быстро, то это может быть негативным признаком для экономики.

"Особенно плохо, если растет задолженность при высоких ставках по кредитам. Так, по данным ПКБ (Первое кредитное бюро), средний размер годовой эффективной ставки по потребительским займам в прошлом году составлял 45,5%.

Высокая ставка означает, что банки могут позволит себе выдавать высокорисковые кредиты и покрывать убытки за счет добросовестных заемщиков. Если такой подход сохранится, системные риски продолжат расти", – сообщают аналитики.

Напомним, что слухи о новой кредитной амнистии официально опровергались несколькими ведомствами: Министерством труда и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1953985-problemnyh-kreditov-u-kazahstantsev-mozhet-byt-bolshe-chem-pokazyvayut-otchety-schitayut-analitiki/