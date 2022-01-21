Токаев: У половины населения доход не превышает 50 тысяч тенге

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На встрече с бизнесменами президент Касым-Жомарт Токаев заявил: международные эксперты утверждают, что половиной благосостояния Казахстана владеет 162 человека, при этом доходы половины населения не превышают 50 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Международные эксперты, в частности KPMG, утверждает, что всего 162 человека владеет половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге, это чуть больше 1 300 долларов в год. На такие деньги прожить практически невозможно", - заявил Токаев.

Он добавил, что такое опасное неравенство в обществе надо срочно менять.

"Это во многом зависит от вас, уважаемые предприниматели. На одном из заседаний Высшего экономического совета по реформам я уже говорил, что в нашей стране существует олигополия.

Надеюсь, все присутствующие здесь знают определение олигополии – колоссальная концентрация бизнеса в одних руках и одновременное отсутствие возможности заниматься им у других, способных к предпринимательству людей, это опаснейшая тенденция", - сказал президент.

Напомним, что сегодня глава государства и фонд "Қазақстан халқына" раскритиковали сбор однодневных зарплат госслужащих в пользу фонда.

Также Токаев сегодня заявил, что "разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952320-tokaev-162-cheloveka-vladeet-polovinoy-blagosostoyaniya-kazahstana/