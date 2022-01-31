Как изменились доходы населения и цены на товары и услуги в конце 2021 года в Казахстане

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Подводя итоги прошлого года, Бюро национальной статистики предоставило цифры по некоторым значимым экономическим показателям. Как менялась средняя оплата труда, реальные доходы населения, уровень безработицы, и как росли цены на товары и услуги, читайте в материале NUR.KZ.

Специалисты Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК озвучили экономические показатели, которые были использованы для расчета краткосрочного экономического индикатора, демонстрирующего состояние экономики страны.

За двенадцать месяцев 2021 года он составил 104,5% по отношению к 2020 году. Отметим, что за январь-декабрь 2020 года краткосрочный экономический индикатор составил 97,6%.

Для его расчета используется информация об объемах инвестиций, производства, ВВП, строительных работ, грузооборота, оптовой и розничной торговли, об изменениях цен, доходов населения и уровня их занятости.

Рассмотрим подробнее изменения некоторых из этих показателей.

Как менялись некоторые показатели в социальном секторе

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в декабре 2021 года составила 268 051 тенге.

Для сравнения, в ноябре этого же года средняя зарплата была на уровне 249 349 тенге.

Отметим, что средний размер оплаты труда рассчитывается как среднее арифметическое значение заработных плат сотрудников средних и крупных предприятий. Сначала вычисляются зарплаты во всех сферах деятельности по регионам, а затем суммируется средняя зарплата всех регионов и делится на их количество.

А среднедушевые номинальные денежные доходы населения в ноябре 2021 года, по предварительным данным, составили 131 978 тенге, что на 4,2% выше, чем годом ранее.

Этот показатель рассчитывается среди всего населения страны с учетом не только зарплат от работы по найму, но и номинальных доходов от самостоятельной деятельности, депозитов, сдачи жилья в аренду, страховых выплат и так далее.

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Между тем, реальные денежные доходы (с учетом изменения цен на товары и услуги) за год снизились на 4,1%.

Численность безработных в декабре прошлого года составила 449,9 тыс. человек. При этом отношение количества безработных к рабочей силе стало равно 4,9%.

Численность граждан, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец года составила 97,9 тыс. человек или 1,1% к рабочей силе.

Как менялись некоторые показатели в экономическом секторе

Индекс потребительских цен (изменение стоимости определенных товаров и услуг) в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 108,4%.

Цены предприятий-производителей промышленной продукции повысились на 46,1% в сравнении с прошлым периодом.

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 января 2022 года составило 481 732 единицы и увеличилось за год на 4,3%. Из них 472 777 юридических лиц имеют менее 100 работников.

Количество действующих юридических лиц составило 352 848. Малых предприятий (менее 100 сотрудников) среди них 344 130 единиц.

Напомним, что численность предпринимателей в агропромышленной сфере сократилась впервые за несколько лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1953759-kak-izmenilis-dohody-naseleniya-i-tseny-na-tovary-i-uslugi-v-kontse-2021-goda-v-kazahstane/