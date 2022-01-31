Как изменились доходы населения и цены на товары и услуги в конце 2021 года в Казахстане

Подводя итоги прошлого года, Бюро национальной статистики предоставило цифры по некоторым значимым экономическим показателям. Как менялась средняя оплата труда, реальные доходы населения, уровень безработицы, и как росли цены на товары и услуги, читайте в материале NUR.KZ.
Специалисты Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК озвучили экономические показатели, которые были использованы для расчета краткосрочного экономического индикатора, демонстрирующего состояние экономики страны.
За двенадцать месяцев 2021 года он составил 104,5% по отношению к 2020 году. Отметим, что за январь-декабрь 2020 года краткосрочный экономический индикатор составил 97,6%.
Для его расчета используется информация об объемах инвестиций, производства, ВВП, строительных работ, грузооборота, оптовой и розничной торговли, об изменениях цен, доходов населения и уровня их занятости.
Рассмотрим подробнее изменения некоторых из этих показателей.
Как менялись некоторые показатели в социальном секторе
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в декабре 2021 года составила 268 051 тенге.
Для сравнения, в ноябре этого же года средняя зарплата была на уровне 249 349 тенге.
Отметим, что средний размер оплаты труда рассчитывается как среднее арифметическое значение заработных плат сотрудников средних и крупных предприятий. Сначала вычисляются зарплаты во всех сферах деятельности по регионам, а затем суммируется средняя зарплата всех регионов и делится на их количество.
А среднедушевые номинальные денежные доходы населения в ноябре 2021 года, по предварительным данным, составили 131 978 тенге, что на 4,2% выше, чем годом ранее.
Этот показатель рассчитывается среди всего населения страны с учетом не только зарплат от работы по найму, но и номинальных доходов от самостоятельной деятельности, депозитов, сдачи жилья в аренду, страховых выплат и так далее.
Между тем, реальные денежные доходы (с учетом изменения цен на товары и услуги) за год снизились на 4,1%.
Численность безработных в декабре прошлого года составила 449,9 тыс. человек. При этом отношение количества безработных к рабочей силе стало равно 4,9%.
Численность граждан, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец года составила 97,9 тыс. человек или 1,1% к рабочей силе.
Как менялись некоторые показатели в экономическом секторе
Индекс потребительских цен (изменение стоимости определенных товаров и услуг) в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 108,4%.
- цены на продовольственные товары повысились на 9,9%;
- цены на непродовольственные товары выросли на 8,5,%;
- платные услуги подорожали на 6,5%.
Цены предприятий-производителей промышленной продукции повысились на 46,1% в сравнении с прошлым периодом.
Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 января 2022 года составило 481 732 единицы и увеличилось за год на 4,3%. Из них 472 777 юридических лиц имеют менее 100 работников.
Количество действующих юридических лиц составило 352 848. Малых предприятий (менее 100 сотрудников) среди них 344 130 единиц.
Напомним, что численность предпринимателей в агропромышленной сфере сократилась впервые за несколько лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1953759-kak-izmenilis-dohody-naseleniya-i-tseny-na-tovary-i-uslugi-v-kontse-2021-goda-v-kazahstane/