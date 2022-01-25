Численность предпринимателей в агропромышленной сфере сокращается в Казахстане

Инфографика: Pixabay

Численность индивидуальных предпринимателей в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства Казахстана уменьшилась впервые с 2017 года. При этом количество работников малых предприятий в этой отрасли возросло. Подробности в материале NUR.KZ.

На 1 января 2022 года в стране было зарегистрировано 255,6 тыс. индивидуальных предпринимателей в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства. Это на 0,3% меньше, чем в прошлом году, передает мониторинговое агентство EnergyProm.

Действующих предпринимателей из них 241,2 тыс. или 94,4%. За год их количество уменьшилось на 1%. Это первое сокращение количества действующих индивидуальных предпринимателей агропромышленного комплекса (АПК) с 2017 года.

Инфографика: Energyprom

В каком регионе страны развито сельское предпринимательство

Больше всего индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, в декабре прошлого года насчитывалось в Туркестанской области - 78,7 тыс. Тем не менее, их количество сократилось на 2,9% в сравнении с 2020 годом.

В Алматинской (45,5 тыс. ИП) и Жамбылской (24,2 тыс. ИП) областях также числится большое количество действующих предпринимателей. Хотя годом ранее их было на 2,5% и 4,1% больше.

Меньше всего предпринимательством в агропромышленном секторе заняты в Мангистауской области (2,8 тыс. ИП), Алматы (0,8 тыс. ИП) и Нур-Султане (0,3 тыс. ИП).

Инфографика: Energyprom

Сколько рабочих мест было создано предпринимателями в АПК

По итогам третьего квартала 2021 года численность занятых в малых предприятиях агропромышленной сферы за год выросла на 3,6% до 75,6 тыс. человек.

Больше всего работников сельскохозяйственной отрасли, лесного и рыбного хозяйства в Акмолинской области. Там насчитывалось 13,8 тыс. занятых.

В Северно-Казахстанской области рабочие места у индивидуальных предпринимателей в сфере агропромышленного комплекса получили 12,7 тыс. человек, в Костанайская области — 10,2 тыс. человек, а в Алматинской области — 8,6 тыс. человек.

Меньше всего граждан занято в малом сельском предпринимательстве Мангистауской области - всего 618 человек.

Инфографика: Energyprom

Ранее мы рассказывали о поддержке со стороны государства для всех казахстанцев, желающих открыть свой бизнес, на ближайшие несколько лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1952805-chislennost-predprinimateley-v-agropromyshlennoy-sfere-sokraschaetsya-v-kazahstane/