Какими видами услуг недовольны казахстанцы

Иллюстративное фото: pixabay.com

В результате проведенного соцопроса среди граждан из разных регионов Казахстана были выявлены отрасли, качеством которых они больше всего недовольны, а также установлены сферы оказания услуг, где часто нарушаются права потребителей. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

По инициативе Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции (МТИ) РК среди населения страны был проведен социологический опрос.

Целью опроса было:

выявить степень удовлетворенности граждан некоторыми видами услуг;

установить уровень правовой грамотности казахстанских потребителей.

Какими видами услуг больше всего недовольны граждане

Всего в опросе приняли участие более 20 тысяч человек из разных регионов Казахстана. Большая часть (26,5%) из них считает, что необходимому качественному уровню в первую очередь не соответствуют медицинские услуги.

Люди устали от очередей в медучреждениях, несвоевременной и некачественной работы скорой помощи. Жалуются они и на отсутствие бесплатных лекарств в поликлиниках, некомпетентность медперсонала в государственных и частных больницах.

Далее в антирейтинге оказались услуги интернет-провайдеров, набравшие 26,4% негативных голосов. Респонденты указывают на некачественную абонентскую связь, ограниченный доступ в интернет и другие погрешности.

Недовольны граждане и городским общественным транспортом (21%). Прежде всего они отмечают грубость работников и переполненность автобусов. Такого рода жалобы слышны уже не первый год.

Услуги мобильной связи вызывают недовольство у 18,4% опрошенных граждан по поводу необоснованных изменений тарифов. А железнодорожный транспорт, по мнению 18,1% респондентов, не соответствует санитарным нормам как в пассажирских вагонах, так и на вокзалах, также он постоянно перегружен.

В каких сферах чаще всего нарушаются права потребителей

Согласно второй части опроса, проведенного Комитетом по защите прав потребителей МТИ РК, почти четверть респондентов признались, что их потребительские права нередко нарушались.

Чаще всего с нарушением своих прав граждане сталкиваются в городе Алматы (69,2%), Павлодарской (43,9%) и Костанайской (38,1%) областях.

В сфере предоставления бытовых услуг права потребителей нередко ущемлялись в парикмахерских и косметологических салонах (21%), в мастерских по ремонту технических бытовых машин и приборов (16%), в отделах по ремонту обуви и одежды (14,4%).

Также среди нарушителей прав потребителей были обозначены следующие сферы: туризм, электронная торговля, финансы, образование, общественное питание, розничная торговля, жилищно-коммунальные услуги и другие.

В целом, участники опроса оценили ситуацию по соблюдению и защите прав потребителей в Казахстане как:

хорошую ( 41,2% из общего числа респондентов);

из общего числа респондентов); удовлетворительную ( 34,7% );

); неудовлетворительную (9,7% из числа жителей Алматы, Нур-Султана, Костанайской области).

При этом большинство опрошенных (65,9%) знакомы с Законом РК «О защите прав потребителей», но не применяли его в жизни. Есть среди них и те, кто пользовался нормами данного закона - 21,9% от общего количества респондентов.

О существовании закона, защищающего права потребителей, не знают 12,2% респондентов, проживающих в Туркестанской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Куда обращаются граждане, когда нарушаются их потребительские права

Почти половина опрошенных граждан (42,1%) указали, что в случае если их права будут нарушены, они обратятся в уполномоченный орган по защите прав потребителей. Остальные заявили, что прибегнут к услугам юристов (23,4%) или будут решать такую проблему самостоятельно (12,3%).

Для решения такого рода вопросов опрошенные граждане также заявили, что пойдут в общественные организации по защите прав потребителей (13,1%), суд (6,4%) и к медиаторам (2,8%). А 7,5% никуда не обратятся за помощью.

О существовании общественных объединений по защите прав потребителей 24,4% из общего числа всех опрошенных граждан даже не подозревают. Еще 15,9% считают, что такие организации бесполезны, а 9,4% респондентов и вовсе не доверяют общественным объединениям.

Чуть более половины опрошенных казахстанцев (55,7%) уверены, что омбудсмен, решающий споры до суда, и Единая общенациональная ассоциация смогут улучшить ситуацию в стране по защите прав потребителей. Противоположную точку зрения имеют 14,1% респондентов.

И все же более половины участников опроса указали, что назрела необходимость института омбудсмена по защите прав потребителей.

Напомним, что среди казахстанцев также был проведен соцопрос по вопросам пенсионного обеспечения, где выяснилось, что средний уровень доверия к пенсионной системе и ЕНПФ равен 5,8 баллов по десятибалльной шкале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1952773-kakimi-vidami-uslug-nedovolny-kazahstantsy/