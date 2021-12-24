Казахстан оказался в лидерах по фиксированному интернету в мире

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Стоимость фиксированного интернета в Казахстане является одной из самых низких в мире. На сколько выросло количество интернет-пользователей, и какая часть от средних расходов населения страны уходит на оплату услуг связи, читайте в материале NUR.KZ.

По стоимости фиксированного, то есть немобильного или "домашнего" интернета Казахстан входит в топовую десятку стран, информирует мониторинговое агентство Finprom.

При этом, напомним, что стоимость мобильного интернета в Казахстане по доступности находится на пятом месте (в среднем 0,9$ за 1 Гб) среди мировых цен.

В какой стране самый дешевый фиксированный интернет

По среднемесячной стоимости интернет-пакета при широкополосном фиксированном доступе Казахстан занимает седьмое место среди 167 стран мира. Цена такого интернета в нашей стране составляет в среднем 11,5$ в месяц или 4 989,62 тенге по актуальному курсу Нацбанка РК.

Самым дешевым интернет-пакетом пользуются украинцы с ценой за месяц в среднем в 7,2$. В соседней России интернет-пакет при «домашнем» доступе оценивается в среднем в 8,2$. Пользователи интернета в Беларуси платят в среднем 11$ в месяц.

На последнем месте по доступности интернет-пакета при широкополосном фиксированном доступе оказалась Мавритания. Там стоимость такой услуги оценивается в 773,2$.

Инфографика: Finprom.kz

В какой стране интернет самый доступный для населения

Доступность "домашнего" интернета также была проанализирована по отношению к доходам граждан.

На первом месте в десятке стран мира с самым доступным для населения фиксированным интернетом оказалась Россия. Он обходится россиянину в 0,9% от среднемесячного дохода на душу населения.

На втором месте по доступности "домашнего" интернета населению оказалась Румыния, где услуга обходится в 1% от среднемесячных доходов.

Замыкает тройку лидеров Казахстан, где месячный пакет фиксированного интернета составляет всего 1,6% от среднемесячного дохода.

Украина и Беларусь по доступности интернета с учетом доходов граждан уступили Казахстану, хотя средняя стоимость широкополосного доступа в интернет в этих странах дешевле.

Инфографика: Finprom.kz

Казахстанская статистика за третий квартал

В среднем расходы на услуги связи в Казахстане, включая телефонию, интернет, мобильную связь и так далее, в третьем квартале текущего года составили 6,6 тыс. тенге. От совокупных расходов на душу населения, составивших 206,4 тыс. тенге, это всего 3,2%.

Отметим, что такое же соотношение стоимости интернета и расходов населения наблюдалось как в прошлом квартале, так и год назад. Этот показатель уже на протяжении десяти лет держится в рамках 3-4% от средних расходов одного казахстанца.

Инфографика: Finprom.kz

Увеличивается численность абонентов фиксированного интернета

Между тем за год количество абонентов фиксированного "домашнего" интернета в Казахстане выросло на 6,1%, достигнув 2,7 млн единиц.

Плотность абонентов фиксированного интернета составляет 14 на 100 человек.

Инфографика: Finprom.kz

Отметим, что абонентов мобильного интернета в Казахстане ожидаемо в несколько раз больше, чем "домашнего". Общая статистика указывает на то, что обеспеченность интернетом достигла 99% от всего населения страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1948211-kazahstan-okazalsya-v-liderah-po-fiksirovannomu-internetu-v-mire/