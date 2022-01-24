Сколько казахстанцев воспользовались общественным транспортом в 2021 году

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Пассажироперевозки автомобильным и городским электрическим транспортом в 2021 году сократились, а доходы обслуживающих предприятий непропорционально выросли. Сколько казахстанцев при этом воспользовалось общественным транспортом, читайте в материале NUR.KZ.

По сообщению специалистов мониторингового агентства Energyprom, за январь-ноябрь 2021 года в Казахстане автомобильным и городским электрическим транспортом перевезли 6,6 млрд человек.

Что говорит о сокращении пассажироперевозок этими видами транспорта на 17,1%, по сравнению с 2020 годом, когда было перевезено 8 млрд человек.

За одиннадцать месяцев 2021 года две трети всех пассажироперевозок в стране пришлись на перевозки автобусами (4,4 млрд человек). Уменьшение к прошлому году составило 21,1%.

Услугами такси воспользовались 2,2 млрд человек. Здесь сокращение произошло на 8,5% за год.

Трамваи и троллейбусы пользуются у казахстанцев практически одинаковой популярностью. При помощи этих видов транспорта было перевезено 25,5 млн человек и 24,8 млн человек, соответственно.

Инфографика: Energyprom

Самое большое количество пассажиров (27,8% от общего количества), воспользовавшихся автомобильным и городским электрическим транспортом, пришлось на город Алматы - 1,8 млрд человек.

Значительное количество человек также перевезли в Костанайской и Павлодарской областях. Меньше всего пассажиров общественного транспорта было зафиксировано в Мангистауской области.

Сколько было перевезено грузов и багажа

За 11 месяцев 2021 года также было перевезено 3 млрд тонн грузов и багажа. Такой показатель был в 2017 и в 2020 годах. Самое большое количество багажа было перевезено в 2019 году (3,2 млрд тонн).

В целом грузооборот за год сократился на 2%, до 141,8 млрд тоннокилометров.

Инфографика: Energyprom

Доходы предприятий автотранспорта

За январь-ноябрь 2021 доходы предприятий выросли на 23,9% за год, до 275,1 млрд тенге, в том числе:

доходы грузового автомобильного транспорта составили 190,7 млрд тенге ;

; перевозок автобусами — 74,2 млрд тенге ,

, от услуг такси — 3,9 млрд тенге ,

, от перевозок трамваями — 1,6 млрд тенге ,

, доходы от перевозок троллейбусами — 1,5 млрд тенге.

На прочий пассажирский сухопутный транспорт пришлось 3,1 млрд тенге.

Инфографика: Energyprom

Напомним, согласно Бюро нацстатистики, количество зарегистрированных автомобилей в Казахстане сокращается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1952601-skolko-kazahstantsev-vospolzovalis-obschestvennym-transportom-v-2021-godu/