Снизятся ли цены на жилье из-за волнений в Казахстане, рассказали аналитики

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

События, произошедшие в январе текущего года, уже отразились на различных сферах жизни населения. О том, какое влияние они окажут на рынок жилья в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

В 2021 году за 11 месяцев рост цен на квадратные метры в Казахстане достиг рекордных значений.

Так, в среднем по стране стоимость одной единицы площади жилья в новостройках выросла на 14,4%.

Вторичный рынок показал прирост стоимости квадратных метров на уровне 20,9%. Затронул данный процесс и арендное жилье, которое в результате подорожало на 16,6% в среднем по Казахстану.

При этом основными драйверами активного роста цен послужили мегаполисы Алматы и Нур-Султан: доля этих городов в общем объеме сделок по купле-продаже жилья в ноябре 2021 года достигла 31%.

Так, на Алматы пришлось 13,9% от всех сделок по стране. А за год их количество увеличилось на 27%.

О том, что послужило причиной таких изменений и как режим ЧП отразится на стоимости жилья, рассказали аналитики телеграм-канала Tengenomika.

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Возможно ли снижение цен

Как указывают аналитики, текущие события в Алматы и других регионах Казахстана могут повлиять на рынок жилья в сторону снижения цен.

Однако этот процесс может быть довольно краткосрочным. Так, сообщается, что экономический шок может привести к удешевлению жилья в Алматы на короткий период.

Но позже, после стабилизации ситуации, обстановка на рынке может вернуться к привычному руслу и уровню цен.

Мнение других аналитиков

С подобным мнением согласны аналитики телеграм-канала Finance.kz.

Они считают, что с возобновлением активности на рынке жилья определенная часть населения может захотеть продать свою недвижимость и переехать в другие города или страны. Но в более долгосрочной перспективе сохранится тренд на подорожание квадратных метров.

Напомним, что основными причинами роста цен на жилье в Казахстане за 2020-2021 годы, согласно мнению аналитиков и других экспертов, стали:

Специалисты отмечали, что эти меры вызвали ажиотажный спрос на жилую недвижимость в Казахстане.

В итоге ипотечное кредитование и покупка жилья стали менее доступными для населения, так как цены на квадратные метры выросли практически во всех регионах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1950193-snizyatsya-li-tseny-na-zhile-iz-za-volneniy-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/