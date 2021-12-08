Провести кредитную амнистию в Казахстане попросили депутаты

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Депутат Азамат Абильдаев на пленарном заседании мажилиса попросил правительство провести в стране кредитную амнистию, передает корреспондент NUR.KZ.

Запрос на имя вице-премьер-министра страны Алихана Смаилова он озвучил на пленарном заседании мажилиса.

«Задолженность казахстанцев перед банками растет день ото дня. В настоящее время 27% населения имеют задолженность перед банками. Сегодня задолженность населения по ипотечным кредитам достигла 2,7 трлн тенге. В частности, по потребительским кредитам задолженность составила 5,19 трлн тенге, просроченная задолженность 199 млрд тенге», - отметил он.

При этом он указал на то, что в стране по сей день нет закона «О банкротстве физических лиц».

«Только недавно мы поддержали проект закона Республики Казахстан «Об амнистии» в связи с 30-летием независимости Республики Казахстан», разработанный во исполнение поручения президента. Данный законопроект направлен на амнистию осужденных. А почему бы государству, проводящему амнистию осужденных за преступления, не позаботиться о наших гражданах, испытывающих финансовые трудности из-за нетрудоспособности или каких-то чрезвычайных ситуаций? Они же также являются членами нашего общества. Почему бы не провести амнистию? Всего лишь 199 млрд тенге. Это небольшие деньги для государства», - заявил Абильдаев.

В этой связи он предложил в связи с 30-летием независимости провести амнистию для наших граждан, испытывающих финансовые трудности из-за нетрудоспособности или каких-то непредвиденных ситуаций.

Он также указал на необходимость внесения законопроекта «О банкротстве физических лиц» на рассмотрение парламента и отрегулировать деятельность коллекторских компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1945916-provesti-kreditnuyu-amnistiyu-v-kazahstane-poprosili-deputaty/