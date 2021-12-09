Поверили фейку о списании кредитов: что происходит возле здания финрегулятора в Алматы (фото)

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинцы собрались сегодня возле здания Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, где ранее располагался Нацбанк, и пишут заявления о списании им кредитов. Возле здания сейчас дежурят полицейские, передает NUR.KZ.

На месте сейчас порядка двухсот человек. Заявления пишут прямо на машинах и отдают представителям финрегулятора, которые через ворота их принимают. Но внутрь никого, разумеется, не запускают. Между тем, в Нацбанке ранее сообщали, что информация о списании кредитов является фейковой и не соответствует действительности.

Казахстанцев призвали доверять официальным источникам информации, а за консультацией обращаться в контакт-центр НБ РК по номеру 1477.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также сообщали, что на сегодняшний день существует только одна Программа рефинансирования ипотечных займов, которая предусматривает помощь отдельным категориям ипотечных заемщиков, в наибольшей степени пострадавших от финансового кризиса 2007-2008 годов и от ослабления курса тенге - на финподдержку могут рассчитывать заемщики, получившие ипотеку до 1 января 2016 года.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как рассказал один из находящихся на месте мужчин, в информацию, гуляющую в Сети, люди не верят, но на всякий случай пишут заявления о списании.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Кредиты свои пытаются списать, по Whatsapp гуляет ложная информация. Я таксовал, привез сюда уже несколько человек, целый день сюда везу. У меня тоже есть кредит, я бы тоже списал. В месяц плачу 60 тысяч тенге примерно. По возможности таксую. Народ не верит, но оставляет заявления. Какая-то надежда есть. Может, государство хочет узнать, у кого какие проблемы", - сообщил он.

Алматинцы пишут заявления прямо на капотах машин. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Другая алматинка рассказала, что ждет ответа.

"Нам скажут по телефону, когда нужно прийти сюда. Наверное, 16 декабря придем. По телефону сообщат, зря приходить не надо. Заявление пишем в банк, где у нас кредит. В месяц я плачу 45 тысяч в один банк и еще во втором должна, общая сумма около 60 тысяч. Тяжело платить, я на базаре работаю, торговля то есть, то нет, иногда без денег приходим домой. Я одна, сын - студент. Собираю деньги, чтобы оплатить кредит", - рассказала женщина.

Алматинцы пишут заявления прямо на капотах машин. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще одна присутствующая интересовалась, можно ли прийти завтра, чтобы написать заявление - по ее словам, ее дочь тоже хочет списать кредит.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее сообщалось, что поверившие фейку о кредитной амнистии алматинцы устроили давку у здания финрегулятора.

На месте собрались полицейские. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинцы пишут заявления. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946174-poverili-feyku-o-spisanii-kreditov-chto-proishodit-vozle-zdaniya-finregulyatora-v-almaty-foto/