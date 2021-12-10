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"Кредит вообще не платил": алматинцы снова пришли к зданию финрегулятора (фото)

Люди возле здания финрегулятора
Люди возле здания финрегулятора. Фото: NUR.KZ/Юля Абрамова

Алматинцы продолжают штурмовать здание финрегулятора. Сегодня, 10 декабря, большая группа людей вновь собралась в микрорайоне Коктем, где ранее находился Нацбанк РК. Люди пишут заявления о списании им кредитов, передает NUR.KZ.

В то, что долг действительно могут списать, верят многие. Люди с листами бумаг все пребывают к зданию финрегулятора, пишут заявления прямо на капотах припаркованных здесь же автомобилей и любом удобном месте, а затем отправляют их в большой ящик, установленный у ворот.

Алматинцы пишут заявления
Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Сотрудники финрегулятора по другую сторону заграждения пытаются их увещевать, терпеливо раз за разом объясняя, что информация о списании кредита - ложная.

Алматинцы собрались возле нацбанка
Сотрудники объясняют, что информация ложная. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Рядом полицейские, которые стараются сохранять порядок, впрочем, его нарушают лишь водители, которые, приехав на место, пытаются припарковать свое авто - зачастую неудачно, что вызывает возмущение стражей порядка.

Заявления люди складывают в ящик
Заявления люди складывают в ящик. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Заявители помогают друг другу, советуя, что писать. Никакого образца для заявлений, разумеется, нет, но заполнять бланки у алматинцев получается с весьма высокой скоростью.

"Пишите заявление и в ящик бросаете. У меня рассматривается вариант рефинансирования и после этого будет списание. Сюда сдаем заявления, а потом их в банк отправят", - рассказывает одна из присутствующих здесь женщин.

Люди пишут заявления
Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Она не теряется - тут же устраивает небольшой бизнес, продавая бланки всем желающим за 200 тенге. К слову, эта цена довольно высокая - кто-то продает такие же распечатанные листы за 50 тенге. Иные ищут ксерокс, чтобы сделать копию бланка, сэкономив таким образом.

Люди пишут заявления прямо на капоте машин
Люди пишут заявления прямо на капоте машин. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

"У нас микрокредиты и обычные кредиты. У меня вся зарплата уходит на кредиты", - жалуется девушка, пишущая заявление.

Практически все они не желают называть свои имена.

"У меня есть кредиты и у мужа еще, каждый месяц мы оплачиваем кредит почти 200 тысяч. Брали товары, деньги - стиральную машину, например, деньги на продукты в микрокредитных организациях", - объясняет другая женщина.

Алматинцы пишут заявления
Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Истории у многих схожи. Разница лишь в сумме долга.

Еще одна жительница Алматы находится в растерянности - она заполнила лишь "шапку" заявления, а что писать далее - не знает. По ее словам, она брала кредит на обучение дочери.

Люди пишут заявления
Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

"У меня кредит - 600 тысяч, мне продлили срок до 2023 года. В месяц я платила 67 тысяч, все было нормально. Работала поваром, но осталась без работы из-за карантина. Сейчас платить не могу, потому хочу написать заявление, чтобы кредит мне списали", - объясняет она.

Люди собрались возле Нацбанка
Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Другой молодой человек находится в компании других заявителей, пытаясь понять, как писать заявление. В его руках - пустой бланк. Вчера, говорит он, приехать не успел.

"Я брал кредит на бизнес около 8 лет назад, но купил машину. Машину разбил - попал в аварию, кредит вообще не платил. Я брал 1,5 миллиона тенге, сейчас долг с пеней составляет 1,8 миллиона. Хочу, чтобы его списали. Банк арестовал все мои счета. Сейчас работы нет, официально не работаю", - рассказал мужчина.

Заявления пишут прямо на машинах
Заявления пишут прямо на машинах. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Напомним поверившие фейку о кредитной амнистии алматинцы вчера устроили давку у здания финрегулятора.

Между тем, в Нацбанке ранее сообщали, что информация о списании кредитов является фейковой и не соответствует действительности.

Люди идут с заявлениями
Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Казахстанцев призвали доверять официальным источникам информации, а за консультацией обращаться в контакт-центр НБ РК по номеру 1477.

Люди пишут заявления
Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946323-kredit-voobsche-ne-platil-almatintsy-snova-prishli-k-zdaniyu-finregulyatora-foto/

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