"Кредит вообще не платил": алматинцы снова пришли к зданию финрегулятора (фото)

Люди возле здания финрегулятора. Фото: NUR.KZ/Юля Абрамова

Алматинцы продолжают штурмовать здание финрегулятора. Сегодня, 10 декабря, большая группа людей вновь собралась в микрорайоне Коктем, где ранее находился Нацбанк РК. Люди пишут заявления о списании им кредитов, передает NUR.KZ.

В то, что долг действительно могут списать, верят многие. Люди с листами бумаг все пребывают к зданию финрегулятора, пишут заявления прямо на капотах припаркованных здесь же автомобилей и любом удобном месте, а затем отправляют их в большой ящик, установленный у ворот.

Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Сотрудники финрегулятора по другую сторону заграждения пытаются их увещевать, терпеливо раз за разом объясняя, что информация о списании кредита - ложная.

Сотрудники объясняют, что информация ложная. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Рядом полицейские, которые стараются сохранять порядок, впрочем, его нарушают лишь водители, которые, приехав на место, пытаются припарковать свое авто - зачастую неудачно, что вызывает возмущение стражей порядка.

Заявления люди складывают в ящик. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Заявители помогают друг другу, советуя, что писать. Никакого образца для заявлений, разумеется, нет, но заполнять бланки у алматинцев получается с весьма высокой скоростью.

"Пишите заявление и в ящик бросаете. У меня рассматривается вариант рефинансирования и после этого будет списание. Сюда сдаем заявления, а потом их в банк отправят", - рассказывает одна из присутствующих здесь женщин.

Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Она не теряется - тут же устраивает небольшой бизнес, продавая бланки всем желающим за 200 тенге. К слову, эта цена довольно высокая - кто-то продает такие же распечатанные листы за 50 тенге. Иные ищут ксерокс, чтобы сделать копию бланка, сэкономив таким образом.

Люди пишут заявления прямо на капоте машин. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

"У нас микрокредиты и обычные кредиты. У меня вся зарплата уходит на кредиты", - жалуется девушка, пишущая заявление.

Практически все они не желают называть свои имена.

"У меня есть кредиты и у мужа еще, каждый месяц мы оплачиваем кредит почти 200 тысяч. Брали товары, деньги - стиральную машину, например, деньги на продукты в микрокредитных организациях", - объясняет другая женщина.

Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Истории у многих схожи. Разница лишь в сумме долга.

Еще одна жительница Алматы находится в растерянности - она заполнила лишь "шапку" заявления, а что писать далее - не знает. По ее словам, она брала кредит на обучение дочери.

Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

"У меня кредит - 600 тысяч, мне продлили срок до 2023 года. В месяц я платила 67 тысяч, все было нормально. Работала поваром, но осталась без работы из-за карантина. Сейчас платить не могу, потому хочу написать заявление, чтобы кредит мне списали", - объясняет она.

Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Другой молодой человек находится в компании других заявителей, пытаясь понять, как писать заявление. В его руках - пустой бланк. Вчера, говорит он, приехать не успел.

"Я брал кредит на бизнес около 8 лет назад, но купил машину. Машину разбил - попал в аварию, кредит вообще не платил. Я брал 1,5 миллиона тенге, сейчас долг с пеней составляет 1,8 миллиона. Хочу, чтобы его списали. Банк арестовал все мои счета. Сейчас работы нет, официально не работаю", - рассказал мужчина.

Заявления пишут прямо на машинах. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Напомним поверившие фейку о кредитной амнистии алматинцы вчера устроили давку у здания финрегулятора.

Между тем, в Нацбанке ранее сообщали, что информация о списании кредитов является фейковой и не соответствует действительности.

Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Казахстанцев призвали доверять официальным источникам информации, а за консультацией обращаться в контакт-центр НБ РК по номеру 1477.

Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946323-kredit-voobsche-ne-platil-almatintsy-snova-prishli-k-zdaniyu-finregulyatora-foto/