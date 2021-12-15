Как вырастут цены и доходы: экономический прогноз сделали эксперты

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Экономики стран мира постепенно восстанавливаются, но этот процесс происходит очень медленно. Смотрите обзор основных мировых и казахстанских экономических тенденций и показателей в материале NUR.KZ

Предоставленный Ассоциацией финансистов Казахстана (АФК) обзор тенденций в мировой экономике и экономике Казахстана говорит о слишком замедленном темпе их восстановления.

Усиливающаяся неопределенность в отношении преодоления кризиса, действующие ограничения, очевидно, замедлят рост мирового ВВП. Прогноз на 2022 год остается на уровне 4,9%, т.е. на 1 процентный пункт ниже, чем в текущем году.

На сырьевом рынке наблюдается рост цен на биржевые товары (нефть, цветные и драгоценные металлы), что, конечно, хорошо для стран-экспортеров, в том числе и для Казахстана.

Темпы восстановления экономики Казахстана по итогам ноября достигли 3,8%. Ожидается, что в 2022 году этот показатель увеличится до 3,9%.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Ускорение инфляции и рост доходов

После снятия карантинных ограничений в странах ускорилась инфляция, так как накопилась потребность в товарах и услугах, которые люди не могли купить или получить в течение некоторого времени. Таким образом, на рынке произошло превышение отложенного спроса над создавшимся дефицитом предложения.

Существенно подорожали продовольственные товары, такие как разные виды масел, зерновые, молочные продукты и многие другие, а также поднялись цены на транспортные, коммунальные услуги и остальные связанные с ними.

Международный валютный фонд прогнозирует, что в ближайшие три месяца инфляция будет сохраняться на высоком уровне, как в развитых, так и в развивающихся странах.

Между тем прогнозируется и существенный рост доходов населения Казахстана. По итогам уходящего года их средний уровень ожидается в размере 223 213 тенге. А в 2022 году - уже 253 955 тенге.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

По данным Международного валютного фонда мировые цены на продовольствие выросли в среднем 40%. В ряде стран давление на цены усиливается за счет импортных товаров, которые поставляются уже по более высокой стоимости.

В Казахстане, как и в ряде других стран, инфляция превысила ожидания на 2021 год. Но за счет реализации Нацбанком мер антиинфляционного реагирования ожидается снижение роста цен до 6-6,5% к концу следующего года.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Реализованные во многих странах меры денежно-кредитной и бюджетной политик помогли сдержать экономический спад и оказали помощь в восстановлении экономик в текущем году.

В отличие от развитых стран, где уравновешивается монетарное стимулирование, то есть снижение рыночных ставок, и контроль над инфляцией, в Казахстане, как и в России, ужесточили монетарную политику путем поднятия базовой ставки (9,75%).

Укрепление доллара

Укрепление доллара США оказывает давление на многие валюты, в том числе и на тенге. Несмотря на существенный рост цен на нефть, по итогам 11 месяцев, казахстанская валюта ослабла на 3,5%.

По итогам текущего года индекс доллара США вырос на 6,8%, а доходность 10-летних гособлигаций США увеличилась на 53,2%.

Обзор фондовых рынков

Рынок акций постоянно растет, обновляя исторические максимумы, растет количество инвесторов и дорожают акции.

За январь–ноябрь 2021 года индекс американского фондового рынка поднялся на 20,6%; российский фондовый рынок вырос на 20,4%; фондовый рынок Казахстана — на 37,7%. Тем не менее, риски того, что ситуация на этом рынке может умеренно или резко поменяться, сохраняются.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Товарные рынки в текущем году так же росли в виду увеличения потребления сырья, дефицита некоторых товаров и разрыва логистических цепочек.

Рынок драгметаллов вел себя неустойчиво. Стоимость золота за январь-ноябрь 2021 года снизилась на 6,8%; платины — на 13,8%; палладия — на 28,8%.

Такое падение стоимости золота связано с ужесточением риторики центральных банков, ростом доходностей гособлигаций США и укреплением курса доллара США. Прогнозируется, что до конца текущего года усиление волатильности на сырьевых рынках сохранится.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Экономический рост в Казахстане

Ожидаемые темпы экономического роста на 2022 года в Казахстане составляют 3,9–4,0%. Согласно прогнозам Министерства экономики в 2022 году экспорт товаров составит 60,1 млрд долларов США, импорт — 40,8 млрд долларов.

Ожидается восстановление роста в секторе услуг, сохранение темпов роста в производстве, укрепление торгового баланса и инвестиционная активность в недобывающих отраслях.

Своевременные меры по повышению несырьевого экспорта позволят существенно улучшить состояние платежного баланса.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Объем финансирования, направленный на восстановление экономики от последствий пандемии, вызовет дефицит республиканского бюджета. В 2021–2022 году он прогнозируется на уровне 3,5–3,3% к ВВП. Уровень дефицита бюджета планируется сократить до 2,5% к ВВП в 2024 году.

Причины инфляции в Казахстане во многом зависят от внешних факторов, в том числе мировой экономики. Но даже в регионах нашей страны инфляция происходила неравномерно. Как менялся индекс потребительских цен в вашем регионе, можно посмотреть в следующем материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1947008-kak-vyrastut-tseny-dohody-i-dollar-ekonomicheskiy-prognoz-sdelali-eksperty/