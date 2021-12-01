На сколько вырастет инфляция и сколько долларов скупили казахстанцы: прогнозы и обзор Нацбанка

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В Казахстане за прошедший десятый месяц текущего года произошли важные изменения экономических показателей. В материале Нурфин представлен краткий обзор этих перемен.

По информации Национального банка РК в октябре 2021 года произошли некоторые изменения в экономической жизни страны. Рассмотрим их относительно прошлого месяца или всего года.

Ускорилась инфляция

Годовая инфляция достигла уровня 8,9%. Продовольственные товары подорожали на 11,3% за год, непродовольственные - на 7,8%, а цены на коммерческие услуги повысились на 6,9%.

По результатам опроса казахстанцы ожидают еще большего увеличения роста цен в следующем году. По прогнозам населения в октябре 2022 года инфляция составит 10,3%.

Для сравнения, в декабре прошлого года инфляция была на уровне 7,5%. Если сопоставлять только октябрь, то уровень инфляции почти не изменился, прошлогодние 0,6% к 0,7% этого года.

Инфографика: Nationalbank

Выросла базовая ставка

Решением Нацбанка в октябре текущего года на 0,25 процентных пункта до 9,75% годовых была увеличена базовая ставка.

Таким образом, кредиты и ипотеки стали дороже, а депозиты выгоднее.

Инфографика: Nationalbank

Произошли изменения по валютным операциям

Биржевой курс тенге к доллару в октябре менялся незначительно. Диапазон составлял чуть более 3 тенге, от 424,55 до 427,59 тенге за доллар.

По сравнению с сентябрем в октябре текущего года население купило в чистом виде (т.е. за минусом продажи) на 2,6% меньше иностранной валюты - 294,5 млрд тенге против 302,5 млрд тенге, а в сравнении с октябрем 2020 года – на 8,1% больше.

Большее предпочтение казахстанцы отдают покупке долларов США, на них приходится 64% расходов на приобретение валюты или 188,4 млрд тенге.

Следующими идут российские рубли, расходы на которые достигли 72,2 млрд тенге, что составляет 24,5% от общего объема расходов. На третьем месте европейская валюта, на которую населением было потрачено 33,8 млрд тенге (11,5% от общего уровня).

В октябре 2021 года уровень покупки долларов снизился на 4,6%, а евро – на 9,9%. А вот приобретение российских рублей увеличилось на 8,5%.

Годовой уровень расходов показал рост на покупку всех трех валют: доллара на 6,3%, евро на 23,8%, рубля на 7,0%.

Инфографика: Nationalbank

Накопления казахстанцев выросли

Объем всех депозитов в казахстанских банках на конец октября 2021 года составил 26,01 трлн тенге, увеличившись за месяц на 0,6%.

Депозиты юридических лиц выросли за месяц на 0,4% до 13,55 трлн тенге, депозиты физических лиц - на 0,7% до 12,46 трлн тенге.

Вклады в национальной валюте увеличились на 1,6%, а в иностранной валюте, наоборот, уменьшились на 1,2%. Тем самым уровень уровень долларизации на конец октября немного снизился до 35,6% по сравнению с декабрем 2020 года, где он составлял 37,3%.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в октябре 2021 года составила 7,5%, в прошлом октябре – 7%. По депозитам физических лиц средний процент составил 8,4% к прошлым 9,5%.

Вырос и объем кредитов

Объем кредитов в казахстанских банках на конец октября 2021 года составил 17,2 млрд тенге, увеличившись за месяц на 1,4%. За год показатель прироста кредитов достиг уровня 19,1%.

Рост произошел в основном за счет займов физических лиц, объем которых за месяц увеличился на 3,5%, до 9,93 трлн тенге. Объем кредитов юридическим лицам за тот же период снизился на 1,4%, до 7, 27 трлн тенге.

В национальной валюте объем кредитов составил 15,41 трлн тенге, увеличившись за месяц на 2,5%, в иностранной валюте снизился до 1,79 трлн тенге (минус 7,4%).

Долгосрочные займы выросли в октябре на 1,5% до уровня 14,85 трлн тенге, краткосрочные - до 2,3 трлн тенге (плюс 0,7%).

Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам за октябрь, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12% (в октябре 2020 года – 11,8%), физическим лицам – 18,1% (16,9%).

Увеличились пенсионные накопления вкладчиков

На 1 ноября 2021 года общие пенсионные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде составили 13,23 трлн тенге, увеличившись за октябрь 2021 года на 144,9 млрд тенге, или на 1,1%.

Общий объем выплаченных пенсионных сумм в октябре составил 116,9 млрд тенге. А инвестиционных доход за этот месяц вырос на 125,2 млрд тенге до 6,77 трлн тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам на 1 ноября 2021 года составило 10,9 млн.

С помощью небольшого анализа приведенных цифр можно проследить истинную ситуацию экономики страны, динамики рынков, валютных предпочтений населения, доверия банкам и пенсионному фонду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1944646-na-skolko-vyrastet-inflyatsiya-i-skolko-dollarov-skupili-kazahstantsy-prognozy-i-obzor-natsbanka/