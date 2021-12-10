446 за доллар: прогнозы по курсу тенге и инфляции на следующий год озвучили эксперты

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Изменчивая ситуация на финансовым рынке Казахстана ухудшила прогнозы и ожидания экспертов, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. Как может измениться курс тенге и уровень инфляции в следующем году, читайте в материале NUR.KZ.

По результатам опроса профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений, Ассоциация финансистов Казахстана предоставила следующие выводы и ожидания на следующий год.

По курсу тенге

Новые ограничения в ряде стран ввиду обнаружения нового штамма коронавируса не могли не сказаться на негативных ожиданиях по курсу тенге.

Эксперты прогнозируют к началу 2022 года ослабление национальной валюты до 438,1 тенге за доллар США, а в годовом разрезе казахстанская валюта может ослабнуть почти до 446 тенге за доллар.

По базовой ставке

Решение Нацбанка РК от 6 декабря текущего года пока еще оставить базовую ставку на прежнем уровне (9,75% годовых) совпало с ожиданиями большинства экспертных мнений - 69% из них были уверены в применении такой тактики.

К концу следующего года ожидается понижение ставки на 0,25 процентного пункта до сентябрьского уровня текущего года (9,5%).

При этом некоторые специалисты (оставшийся 31%) ожидали повышения ставки в декабре до 10% годовых.

По инфляции

Рост цен в ноябре замедлился на 8,7%, поэтому прогнозные ожидания рынка по инфляции на среднесрочную перспективу сохраняются на уровне 7,5%.

Сценарий возврата инфляции к коридору от 4% до 6% в ближайшее время эксперты считают маловероятным, но уверены, что индекс цен снизится с текущих значений до 7,5% к концу следующего года.

По прогнозам Национального банка РК, пик инфляции ожидается в первом квартале 2022 года. Но своевременные меры реагирования помогут вернуть рост цен к показателям 6%-6,5%.

В целом, ожидания по росту экономики ожидаемо снизились с 3,7% ноябрь до 3,5%.

По ценам на нефть

Опять же ограничения в ряде стран мира, вызывающие падение спроса на нефть, оказывают давление на стоимость нефтепродуктов.

К началу декабря цена на нефть марки Brent упала на 18,6%, оказавшись на уровне 68,9 долларов за баррель.

В связи с этим, среднесрочные ожидания по ценам на нефть ухудшились. Эксперты ожидают падение с ноябрьских 82,1 доллара до 75,4 долларов за баррель через год.

Инфографика: afk.kz

Напомним, что в годовой динамике практически все курсы валют развивающихся стран снижались относительно доллара США, кроме российского рубля (+0,2%).

Большое падение ощутила турецкая лира, побив антирекорд в минус 84,1%. Южноафриканский ранд упал с начала года на 9,5%. Слабел в течение года и тенге, снизив свое значение на 3,7% к доллару США. Меньше всего ослабли индийская(-2,9%) и индонезийская рупии (-2,6%).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1946312-446-za-dollar-prognozy-po-kursu-tenge-i-inflyatsii-na-sleduyuschiy-god-ozvuchili-eksperty/