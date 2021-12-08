Поднять зарплаты сотрудникам готовы предприниматели в Казахстане, сообщают аналитики

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пандемия и последовавшие ограничения отразились на деятельности бизнеса. При этом оказались затронуты и интересы работников малых и средних предприятий. Однако почти через два года с начала кризиса подход к формированию бюджета и зарплат может поменяться в лучшую сторону. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

С марта 2020 года в Казахстане вводились различные ограничения, которые были направлены на борьбу с распространением вирусной инфекции.

Однако они имели и негативные последствия. Так, согласно данным исследования от "Лаборатории Касперского", предприниматели прибегали к нескольким видам финансовых ограничений:

расходы на рекламу и продвижение – около 35% опрошенных компаний стали сокращать бюджет на эти цели во время пандемии;

аренда, покупка и ремонт транспорта и спецтехники – расходы сократили 38% опрошенных предприятий;

зарплаты сотрудников – в 22% компаний прибегали к снижению оклада рабочих.

Однако к концу 2021 года выяснилось, что многие представители малого и среднего бизнеса настроены более оптимистично к изменениям наступающего года.

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Увеличение зарплат и пересмотр бюджета

Согласно данным исследования, предприниматели в 2022 году намерены вернуть урезанные статьи расходов.

Это связано с ожиданиями на восстановление деятельности и перестройкой бюджетного планирования предпринимателей под новые условия.

Например, представители бизнеса планируют повысить:

расходы на рекламу и продвижение – 37% опрошенных собираются активно вкладывать средства на эти цели в 2022 году;

инвестиции в оборудование и информационные технологии (IT) – намерение увеличить бюджет по этим направлениям высказали 24% и 32% опрошенных.

Некоторые казахстанские предприниматели рассчитывают также возобновить расходы на аренду, покупку и ремонт автомобилей, закладывают бюджет на средства информационной защиты и юридические услуги.

При этом могут быть увеличены и оклады работников, которые подверглись снижению из-за ограничительных мер.

Вернутся ли "серые" зарплаты

Напомним, что ранее экономисты сообщали о возможном переходе казахстанцев на "серые" зарплаты. То есть получение части оклада или полностью без трудового договора.

Это связывают с повышением порога достаточности для изъятия пенсионных излишков.

Так, часть казахстанцев могут захотеть получить всю сумму оклада на руки, вместо перевода обязательных пенсионных отчислений в ЕНПФ, так как эти деньги для них окажутся недоступными.

Однако это может обернуться в будущем значительными трудностями для самих работников, которые рискуют не получить необходимые пособия и выплаты.

Поэтому, как советуют в Минтруда, работникам следует требовать официального трудоустройства у работодателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1945613-podnyat-zarplaty-sotrudnikam-gotovy-predprinimateli-v-kazahstane-soobschayut-analitiki/