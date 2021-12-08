Поднять зарплаты сотрудникам готовы предприниматели в Казахстане, сообщают аналитики

Пандемия и последовавшие ограничения отразились на деятельности бизнеса. При этом оказались затронуты и интересы работников малых и средних предприятий. Однако почти через два года с начала кризиса подход к формированию бюджета и зарплат может поменяться в лучшую сторону. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
С марта 2020 года в Казахстане вводились различные ограничения, которые были направлены на борьбу с распространением вирусной инфекции.
Однако они имели и негативные последствия. Так, согласно данным исследования от "Лаборатории Касперского", предприниматели прибегали к нескольким видам финансовых ограничений:
- расходы на рекламу и продвижение – около 35% опрошенных компаний стали сокращать бюджет на эти цели во время пандемии;
- аренда, покупка и ремонт транспорта и спецтехники – расходы сократили 38% опрошенных предприятий;
- зарплаты сотрудников – в 22% компаний прибегали к снижению оклада рабочих.
Однако к концу 2021 года выяснилось, что многие представители малого и среднего бизнеса настроены более оптимистично к изменениям наступающего года.
Увеличение зарплат и пересмотр бюджета
Согласно данным исследования, предприниматели в 2022 году намерены вернуть урезанные статьи расходов.
Это связано с ожиданиями на восстановление деятельности и перестройкой бюджетного планирования предпринимателей под новые условия.
Например, представители бизнеса планируют повысить:
- расходы на рекламу и продвижение – 37% опрошенных собираются активно вкладывать средства на эти цели в 2022 году;
- инвестиции в оборудование и информационные технологии (IT) – намерение увеличить бюджет по этим направлениям высказали 24% и 32% опрошенных.
Некоторые казахстанские предприниматели рассчитывают также возобновить расходы на аренду, покупку и ремонт автомобилей, закладывают бюджет на средства информационной защиты и юридические услуги.
При этом могут быть увеличены и оклады работников, которые подверглись снижению из-за ограничительных мер.
Вернутся ли "серые" зарплаты
Напомним, что ранее экономисты сообщали о возможном переходе казахстанцев на "серые" зарплаты. То есть получение части оклада или полностью без трудового договора.
Это связывают с повышением порога достаточности для изъятия пенсионных излишков.
Так, часть казахстанцев могут захотеть получить всю сумму оклада на руки, вместо перевода обязательных пенсионных отчислений в ЕНПФ, так как эти деньги для них окажутся недоступными.
Однако это может обернуться в будущем значительными трудностями для самих работников, которые рискуют не получить необходимые пособия и выплаты.
Поэтому, как советуют в Минтруда, работникам следует требовать официального трудоустройства у работодателей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1945613-podnyat-zarplaty-sotrudnikam-gotovy-predprinimateli-v-kazahstane-soobschayut-analitiki/