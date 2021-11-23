Сколько зарплат уходит на погашение кредитов у жителей Казахстана и России

Иллюстративное фото: Getty Images / freedarst

Показатели среднемесячной заработной платы и покупательной способности в Казахстане повышаются намного активнее, чем в России, а кредитная нагрузка растет гораздо медленнее. С обзором этих данных ознакомились журналисты Нурфин.

Информация о полученных за третий квартал 2021 года займов говорит о некой закредитованности населения Казахстана. По данным мониторингового агентства Ranking.kz, общая сумма займов составила 9,6 трлн тенге, из которых на потребительские кредиты приходится 58,1%, на ипотеку - 30,2%, остальная доля - на прочие займы.

Теперь посчитаем насколько высоки эти цифры и далее сравним с цифрами по России. Если общую сумму кредитов распределить на одного занятого, то среднестатистический объем составит 1,09 млн тенге вне зависимости от вида займа.

Соотношение этой суммы к среднемесячной заработной плате составляет 4,47. Получается, чтобы погасить среднестатистический кредит, необходимо будет выплатить почти четыре с половиной средней по стране зарплаты.

Если из этого показателя вычесть задолженность по ипотечным займам, показатель уменьшится до 3,11. А если учесть только потребительские кредиты, получится 2,6 среднемесячные заработные платы на оплату среднего долга.

В 2020 году этот показатель на одного занятого казахстанца составлял 3,96 среднемесячной заработной платы, в 2015 году – 3,88, в 2012 году – 3,04. По истечении практически десяти лет увеличение произошло примерно на полтора пункта.

В России по итогам третьего квартала текущего года общий объем займов населению был равен 23,5 трлн рублей, что составляет на одного занятого 325,5 тыс. рублей (или почти 1,9 млн тенге).

В отношении к средней заработной плате показатель на одного занятого россиянина равен 6,05, то есть для погашения среднего займа потребуется шесть средних зарплат. В 2020 году этот показатель составлял 5,58 среднемесячной заработной платы, в 2015 – 4,46, в 2011 – 3.

Инфографика: ranking.kz

Теперь подробнее рассмотрим данные о среднемесячной заработной плате в Казахстане и России.

Отметим, что номинальная (количество полученных денег) и реальная (с учетом изменения стоимости материальных благ, которые возможно приобрести на полученные деньги) заработные платы отличаются по своему формату.

Номинальная среднемесячная заработная плата по Казахстану в третьем квартале составила 243,7 тыс. тенге, что на 19,3% больше, чем в прошлом году.

В соседней России номинальная среднемесячная зарплата в третьем квартале составила 53,8 тыс. рублей (по актуальному курсу примерно 315 тыс. тенге), что превышает сумму 2020 года на 9,7%.

Реальный же рост среднемесячной заработной платы в Казахстане с учетом инфляции в третьем квартале 2021 года составил 9,8%, что выразилось в увеличении ее покупательной способности.

В России за первое полугодие текущего года рост покупательной способности заработных плат составила всего 3,4%. В Казахстане по итогам первого полугодия этот показатель был на уровне 8,8%.

Сравним показатели покупательной способности зарплат в РК и РФ за предыдущие годы:

2020 год: рост на 7,3% казахстанских заработных плат, российских — на 3,8%;

2019 год: рост на 8,5% против российских 4,8%.

Инфографика: ranking.kz

Проведенное сравнение наглядно отображает стабильное повышение номинальной и реальной зарплат, а, значит, и в целом уровня жизни, несмотря на рост объема займов. Причем, среди приведенных выше экономических показателей РК и РФ наблюдается более значительный рост платежеспособности казахстанского населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1943484-skolko-zarplat-uhodit-na-pogashenie-kreditov-u-zhiteley-kazahstana-i-rossii/