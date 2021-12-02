Как формируется конечная стоимость продуктов питания в Казахстане

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Рост цен на продукты питания стал глобальной проблемой. Однако государство и торговые сети могут вносить свой вклад в сдерживание цен на социально значимые потребительские товары. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Глобальный тренд на подорожание потребительских товаров наносит ощутимый урон экономике многих стран.

Как сообщалось ранее, Казахстан оказался среди государств, у которых процесс роста цен считается менее интенсивным.

О том как и что влияет на подорожание продуктов питания и какие меры принимаются для сдерживания цен, рассказали в EnergyProm.kz.

Что влияет на конечные потребительские цены

Рост потребительских цен в цепочке от производителя и до продавца (магазина) непосредственно зависит от самого вида продукта.

Например, стоимость тонны сырого коровьего молока в среднем оценивается в 143,6 тыс. тенге у производителей-животноводов.

Как формируется стоимость молока. Источник: EnergyProm

А уже обработанное молоко у молочных заводов реализуется по средней цене в 230,1 тыс. тенге на казахстанском рынке. То есть наценка на этом этапе составляет 60,3%.

Когда готовый товар в виде пастеризованного молока жирностью 2,5% продается на витрине магазина, он уже оценивается в среднем в 257 тенге за литр (цены за октябрь 2021 года).

То есть на окончательном этапе добавляется еще 11,7% к ценам молочных заводов.

Другая схема формирования цен имеется у подсолнечного масла. Разница возникает уже на этапе производства.

Как формируется стоимость подсолнечного масла. Источник: EnergyProm

При средней стоимости одной тонны семян подсолнечника у растениеводческих хозяйств, равной 172,6 тыс. тенге, готовое рафинированное масло реализуется заводами-производителями уже по 683,6 тыс. тенге за тонну.

Это в четыре раза дороже стоимости семян. Однако здесь следует учитывать дороговизну самого технологического процесса, который является более емким, чем у производства молока.

В результате на розничные прилавки подсолнечное масло попадает уже по средней цене в 767 тенге за литр (октябрь 2021 года). Это плюс 12,2% наценки после производства на заводе.

Как снижают цены

Предельные цены на социально значимые товары контролируются государством.

Однако и торговые сети используют некоторые меры снижения в рамках конкуренции, чтобы привлечь покупателей более низкими ценами.

Например, стоимость яиц у фермеров-производителей выросла на 26,9% с октября 2020 по октябрь 2021 года. Но розничные цены в итоге выросли в среднем на 13,1% за тот же период.

Схожая ситуация сложилась с рисом: цены производителей выросли на 5,1% за год. Однако в рознице цены снижаются уже не первый год.

Поэтому в октябре стоимость риса на прилавках рынков и магазинов сократилась на 2,2% за год.

А в периоды резких скачков цен у производителей социально значимых товаров крупные торговые сети даже вынуждены ставить отрицательную наценку, продавая в убыток.

При этом компенсация расходов производится за счет продажи других товаров или сокращения своих операционных расходов.

Напомним, что также роль в подорожании продуктов питания играет большая доля импорта товаров на отечественном рынке.

Иногда даже неконтролируемый экспорт может стать причиной роста цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1944648-kak-formiruetsya-konechnaya-stoimost-produktov-pitaniya-v-kazahstane/