Цены на продукты в Казахстане растут медленнее, чем в целом по миру

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Подорожание продуктов питания затронуло множество стран. Однако в Казахстане этот процесс оказался менее интенсивным. Подробнее об этом читайте в материале Нурфин.

Рост цен на еду значительно повлиял на ускорение инфляции в стране по итогам октября 2021 года. На тот момент при инфляции в 8,9% продовольственные товары подорожали на 11,3% за год. А рост цен с начала 2021 года составил в среднем по стране 8,2%.

Непродовольственные товары подорожали на 7,8%, а услуги — на 6,9%.

В ноябре рост цен замедлился: по 6 из 19 социально значимых продуктов питания стоимость не изменилась. 8 видов товаров стали дороже в пределах 0,4%, и еще 5 вовсе подешевели на 1-2%.

Всего с начала года подорожание продовольственной корзины в среднем по Казахстану достигло внушительных 10,4%.

Однако на фоне мировых процессов ситуация на отечественных рынках оказалась менее критической. Об этом сообщает аналитический портал EnergyProm.kz.

Мировой индекс потребительских цен. Источник: EnergyProm

Ситуация с ценами в мире

Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в октябре 2021 года оказался на 31,3% выше, чем в октябре прошлого года.

Он также увеличивался три последних месяца подряд и достиг максимальных значений с июня 2011 года.

Основная причина роста индекса – подорожание растительного масла и зерновых во всем мире.

Например, в Евросоюзе общий рост цен на продукты питания достиг 2% по итогам октября, а в США – 5,3%. Это отразилось и на уровне инфляции: до 4,1% и 6,2% соответственно.

Подорожание продуктов на отечественных рынках

В то же время в Казахстане цены на пшеницу у производителей стали на 16,5% больше, чем годом ранее. А по мукомольно-крупяным и крахмальным продуктам цены производителей выросли на 16%.

В результате это отразилось на стоимости следующих товаров:

мука – подорожала на 10,4% за год;

рожки — цены выросли на 10,3%;

пшеничный хлеб из муки первого сорта (социальный хлеб) — на 5,9%.

При этом подсолнечное масло подорожало более чем в полтора раза.

Среди социально значимых продуктов питания наибольший рост цен затронул овощи, сахар и гречневую крупу.

Индексы цен на продукты питания в Казахстане и мире. Источник: EnergyProm

Как отмечают аналитики EnergyProm, на стоимость продовольственных товаров в Казахстане влияет как рост себестоимости продукции, так и в целом мировая конъюнктура стоимости продовольствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1944368-tseny-na-produkty-v-kazahstane-rastut-medlennee-chem-v-tselom-po-miru/