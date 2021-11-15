Новые электростанции оказались дороже и "грязнее" для казахстанцев, сообщают аналитики

Иллюстративное фото: Freepik / jcomp

В Казахстане запланирован ввод новых мусоросжигающих электростанций. Однако их стоимость и негативное влияние на экологию оказались высокими. Также они могут повысить тарифы на электроэнергию для населения. Подробнее читайте в материале Нурфин.

Объем обработки мусора в Казахстане остается крайне низким.

Так, из 3,9 млн тонн бытовых отходов, поступивших на полигоны в 2019 году, отсортировано и переработано 3,7%. Для сравнения, в Евросоюзе этот показатель достигает 42%.

Поэтому до конца июля 2026 года в Казахстане планируется ввести в строй мусоросжигающие электростанции в трех мегаполисах и городах Актобе, Усть-Каменогорск и Караганда.

Аукционы на размещение этих объектов уже были проведены и признаны состоявшимися при единственном участнике.

Однако вопрос стоимости этих станций и их экологичности оказался спорным, считают аналитики EnergyProm.kz.

Рост тарифов и дорогое обслуживание

Согласно информации портала, планируемые мусоросжигающие электростанции будут иметь рекордный уровень тарифов на электроэнергию.

Так, стоимость одного кВт/ч будет обходиться минимум в 172,7 тенге без учета НДС по результатам аукциона.

При этом механизм аукционных торгов по отбору проектов электростанций должен был быть направлен на отбор наиболее эффективных проектов по наименьшим ценам.

Стоимость тарифов по видам электростанций. Источник: EnergyProm

Для сравнения, минимальные тарифы угольных и газовых электростанций, в зависимости от их вида, не превышают 6,9 и 11,4 тенге за 1 кВт/ч. А максимальные – 13,1 и 15,5 тенге.

При этом даже относительно дорогие электростанции на возобновляемых источниках энергии имеют максимальные тарифы в пределах 32,2 тенге за 1 кВт/ч.

А в результате введения мусоросжигающих электростанций, тарифы для казахстанцев в среднем вырастут на 10%, считают аналитики.

Также поддержка мусоросжигающих электростанций общей мощностью 100,8 МВт будет обходиться экономике государства в 85 млрд тенге (по ценам 2021 года).

Это выше уровня поддержки всех действующих ветровых, солнечных и малых гидроэлектростанций Казахстана общей мощностью в 1570 МВт.

Помимо экономических издержек, аналитики указывают и на экологическую составляющую планируемых объектов.

Иллюстративное фото: Freepik

Высокий уровень загрязнения

Благодаря изменениям в законодательстве, статус электростанций на сжигаемом мусоре фактически оказался равен возобновляемым источникам энергии.

Однако ранее Еврокомиссия ввела мораторий на строительство мусоросжигающих электростанций как экологически небезопасных.

А в отчете ученых из Нидерландов отмечается, что даже наиболее современные мусоросжигающие электростанции выбрасывали вредные вещества, многократно превышая европейские нормы.

Более дешевое и безопасное решение

К сжиганию планируется ежегодно отправлять 0,8-1 млн тонн мусора.

Как сообщают аналитики, безопасной заменой сжиганию бытовых отходов могут стать специальные полигоны, спроектированные по современным стандартам.

В результате на тот же годовой объем мусора потребуется всего около 8 гектар земли. А ежегодные расходы могут составить 5 млрд тенге – в 16 раз дешевле, чем планируемое сжигание бытовых отходов.

А позднее эти полигоны могут стать источником биогаза. Он используется для производства электроэнергии и тепла без вредных выбросов диоксинов и фуранов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1941912-novye-elektrostantsii-okazalis-dorozhe-i-gryaznee-dlya-kazahstantsev-soobschayut-analitiki/