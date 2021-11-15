Нурфин
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Новые электростанции оказались дороже и "грязнее" для казахстанцев, сообщают аналитики

Монеты зажаты в руках
Иллюстративное фото: Freepik / jcomp

В Казахстане запланирован ввод новых мусоросжигающих электростанций. Однако их стоимость и негативное влияние на экологию оказались высокими. Также они могут повысить тарифы на электроэнергию для населения. Подробнее читайте в материале Нурфин.

Объем обработки мусора в Казахстане остается крайне низким.

Так, из 3,9 млн тонн бытовых отходов, поступивших на полигоны в 2019 году, отсортировано и переработано 3,7%. Для сравнения, в Евросоюзе этот показатель достигает 42%.

Поэтому до конца июля 2026 года в Казахстане планируется ввести в строй мусоросжигающие электростанции в трех мегаполисах и городах Актобе, Усть-Каменогорск и Караганда.

Аукционы на размещение этих объектов уже были проведены и признаны состоявшимися при единственном участнике.

Однако вопрос стоимости этих станций и их экологичности оказался спорным, считают аналитики EnergyProm.kz.

Рост тарифов и дорогое обслуживание

Согласно информации портала, планируемые мусоросжигающие электростанции будут иметь рекордный уровень тарифов на электроэнергию.

Так, стоимость одного кВт/ч будет обходиться минимум в 172,7 тенге без учета НДС по результатам аукциона.

При этом механизм аукционных торгов по отбору проектов электростанций должен был быть направлен на отбор наиболее эффективных проектов по наименьшим ценам.

Диаграмма с данными тарифов
Стоимость тарифов по видам электростанций. Источник: EnergyProm

Для сравнения, минимальные тарифы угольных и газовых электростанций, в зависимости от их вида, не превышают 6,9 и 11,4 тенге за 1 кВт/ч. А максимальные – 13,1 и 15,5 тенге.

При этом даже относительно дорогие электростанции на возобновляемых источниках энергии имеют максимальные тарифы в пределах 32,2 тенге за 1 кВт/ч.

А в результате введения мусоросжигающих электростанций, тарифы для казахстанцев в среднем вырастут на 10%, считают аналитики.

Также поддержка мусоросжигающих электростанций общей мощностью 100,8 МВт будет обходиться экономике государства в 85 млрд тенге (по ценам 2021 года).

Это выше уровня поддержки всех действующих ветровых, солнечных и малых гидроэлектростанций Казахстана общей мощностью в 1570 МВт.

Помимо экономических издержек, аналитики указывают и на экологическую составляющую планируемых объектов.

сортировка
Иллюстративное фото: Freepik

Высокий уровень загрязнения

Благодаря изменениям в законодательстве, статус электростанций на сжигаемом мусоре фактически оказался равен возобновляемым источникам энергии.

Однако ранее Еврокомиссия ввела мораторий на строительство мусоросжигающих электростанций как экологически небезопасных.

А в отчете ученых из Нидерландов отмечается, что даже наиболее современные мусоросжигающие электростанции выбрасывали вредные вещества, многократно превышая европейские нормы.

Более дешевое и безопасное решение

К сжиганию планируется ежегодно отправлять 0,8-1 млн тонн мусора.

Как сообщают аналитики, безопасной заменой сжиганию бытовых отходов могут стать специальные полигоны, спроектированные по современным стандартам.

В результате на тот же годовой объем мусора потребуется всего около 8 гектар земли. А ежегодные расходы могут составить 5 млрд тенге – в 16 раз дешевле, чем планируемое сжигание бытовых отходов.

А позднее эти полигоны могут стать источником биогаза. Он используется для производства электроэнергии и тепла без вредных выбросов диоксинов и фуранов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1941912-novye-elektrostantsii-okazalis-dorozhe-i-gryaznee-dlya-kazahstantsev-soobschayut-analitiki/